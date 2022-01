Ehemaliger Call of Duty-Entwickler sieht “Revitalisierung” der Serie notwendig

Robert Bowling war von 2006 bis 2012 als Creative Strategist beim Call of Duty-Studio Infinity Ward angestellt und hat sich nun zur Zukunft des Franchise geäußert. Bowling teilte auf Twitter mit, dass das Call of Duty-Franchise von “neu aufgebaut werden muss”, ob das 2022 bereits passieren wird?

“Wir brauchen mehr als Iteration, wir brauchen Revitalisierung”, sagte Bowling auf einen Twitter-Beitrag von Modern Warzone über den aktuellen Stand von Call of Duty.

Er meint, dass die Shooter-Serie von einer Rückkehr zum “Kern-Gameplay” anstelle von “Content-Gateways” profitieren könnte.

Die Aussage von Robert Bowling, dem ehemaligen Infinity Ward-Angestellten ist klar:

„Früher haben wir unsere Spieler wie eine Community und nicht als Verbraucher behandelt. Wir haben sie für Karten-Feedback und nicht für Markt-Feedback ins Spiel gebracht.”

