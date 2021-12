Dr Disrespect gründet eigenes Studio mit Call of Duty- und Halo-Veteranen

Herschel ‘Guy’ Beahm, oder auch Dr Disrespect – wie ihm die meisten kennen, hat den Start seines eigenen AAA-Entwicklerstudios Midnight Society angekündigt. Er wird von Veteranen der Spieleindustrie wie Robert “fourzerotwo” Bowling und Quinn DelHoyo unterstützt, die zuvor an Halo- und Call of Duty-Spielen mitgearbeitet haben.

Das Dr Disrespect am liebsten sein eigens Videospiele-Entwickler-Studio haben möchte ist keine Neuheit, dass er es nun offiziell getan hat schon. Doch welche Art von Games möchte Dr Disrespect mit seinen Team machen, dass derzeit nach Personal sucht?

Beahm zielt darauf ab, mit einem einzigartigen Spielentwicklungs- und Veröffentlichungsmodell einen anderen Ansatz als die Mainstream-AAA-Studios zu verfolgen. Bowling erklärte: „Unsere Spieler sind das Lebenselixier unserer Spiele, und so werden Spiele oft in einer Blase entworfen, mit wenigen Berührungspunkten für die Spieler, um das Endprodukt zu gestalten, bevor es zu spät ist. Unser Ansatz ist völlig offen und konzentriert sich darauf, Erfahrungen zu schaffen, die sich mit unseren Spielern weiterentwickeln.”

Midnight Society hat bereits die Arbeiten am ersten Spiel begonnen

Das erste Spiel des neuen Studios soll auch schon bald “enthüllt” werden. Das Herschel ‘Guy’ Beahm Videospiele-Entwicklung kann ist bekannt, immerhin war er, bevor er Streamer wurde Spieleentwickler. Aus dieser Zeit kennt er auch Robert Bowling, den beide haben zusammen an Call of Duty: modern Warfare 3 gearbeitet. DelHoyo war Leveldesigner für Gears of War und Halo.

Dr Disrespect sagte, dass das Studio “Spiele entwickeln will, die dem einstigen Veröffentlichungsmodell trotzen und all jene Fans und Influencer belohnen, die sie zu einem Erfolg machen.” Soll heißen, dass “Mega-Influencer” in die Entwicklung mit eingebunden werden sollen. Das heißt auch mehr oder weniger wir die Entwicklung des Spiels quasi laufend mitbekommen werden.

Seit dem kontroversen Twitch-Dauer-Bann streamt Beahm wieder auf YouTube, ist jedoch an einem Exklusivvertrag nicht wirklich interessiert.

Für welche Plattformen das erste Spiel von Midnight Society erscheinen wird ist noch unbekannt. Wir nehmen aber stark an, dass es sich um einen Shooter handeln wird.