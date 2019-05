Nun, da wir den Starttermin von Fortnite Season 9 kennen, ist es nicht schwer zu erraten, wann der nächste kommen wird.

Fortnite Season 9, die in dieser Woche beginnt, mag zwar noch ein paar Tage brauchen, aber das bedeutet nicht, dass der Starttermin der nächsten Staffel noch nicht festgelegt ist.

Wenn man Fortnite folgt, weiß man dass die Jahreszeiten normalerweise 12 Wochen dauern. Du wirst auch wissen, dass die Fortnite-Kick-Offs an einem Donnerstag beginnen, was bedeutet, dass die Saison 10 am 1. August beginnt. Ein guter Tag (mein Geburtstag).

Dieses Detail wurde auch in der Ereigniskarte zum Start der Season 9 für PSN bestätigt. Ereignisse geben in der Regel ihre Start- und Enddaten an. In diesem Fall handelt es sich um den 1. August. Ein Screenshot der Ereignisdetails wurde von Fortnite News geteilt.

Season 9 scheint ein futuristisches Thema zu haben, aber das Ausmaß dessen, was Epic tatsächlich in das Spiel einbringt, wird erst in dieser Woche bekannt gegeben.