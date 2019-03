Das nächste Zombies-Kapitel in Call of Duty: Black Ops 4 steht vor der Tür und beginnt für Besitzer des Black Ops Pass bereits am Dienstag, den 26. März.

“Ancient Evil” schickt das unerschütterliche Team aus der Chaos Storyline – Bruno, Diego, Scarlett und Shaw – in eine unterirdische griechische Stadt, wo sie sich gegen völlig neue Arten von Untoten behaupten müssen.

Untermalt mit dem charakteristischen Call of Duty Zombies Gameplay, testet “Ancient Evil” die Geschicke der Spieler bis aufs Äußerste. Vor der Kulisse einer gigantischen Höhle, kolossal genug, um eine ganze Stadt zu beherbergen, lauern neue Zombies und Feinde in den Schatten.