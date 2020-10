CoD: Warzone Gamer Down und holt 6 Spieler Killstreak

Call of Duty Warzone: Der Duos-Modus ist da!

In Call of Duty: Warzone ist es im Team nicht unüblich dass man zu Boden geht und dann um das nackte Überleben kämpft. Schafft man es in Deckung zu kriechen und wiederbelebt zu werden? Wird unser Teammate uns Feuerschutz geben? Wenn man nicht gerade einen Self-Revive eingesteckt hat, sind es oft Sekunden die entscheiden ob man es nochmal auf die Beine schafft oder nicht. Hier haben zwei Spieler in einem 3er Warzone Team Match das Finale Entschieden, obwohl sie beide zu Boden gingen mit einem 6 Spieler Killstreak.

Einen kühlen Kopf bewahrt und taktisch gesiegt

Wenn es um den finalen Kreis in Warzone geht liegen oft die Nerven schon blank. Man hat sich gegen so viele Feinde geschlagen und kämpft nun um den Sieg. Jede falsche Bewegung könnte die Position preisgeben. Jede falsche Entscheidung dem Gegner einen Vorteil einräumen. Hier ist es wichtig einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht blind zu handeln. In diesem Clip von richards18 auf Reddit sehen wir 2 von 3 Teammates im Finale. Es kommt an einer Ecke zu einem Schusswechsel. Der vordere Spieler geht zu Boden. Schafft es aber mit einem Self-Revive nochmals aufzustehen und Deckungsfeuer zu bieten. Der hintere Spieler schaltet unglaublich schnell und unterbricht sein Feuer um einen gezielten Airstrike zu befehlen.

Airstrikes sind in Warzone ein wirklich mächtiges Mittel um ganze Teams auszuschalten. Durch den Flächenangriff sind sie besonders im finalen Kreis ein wahres Ass im Ärmel wenn man noch einen übrig hat. Und obwohl der Spieler zu Boden geht der den Strike befohlen hat, so sieht man dass noch während seines Self-Revives der Killstreak auf dem Bildschirm aufscheint. Der befohlene Luftschlag hat nicht nur das Team erledigt welches sich gerade den Schusswechsel mit ihnen lieferte, sondern auch ein zweites Team erwischt. Auf dem Bildschirm der 6 Spieler Killstreak und die wichtigsten Worte im Spiel WARZONE VICTORY!

6 Spieler Killstreak und andere Manöver in CoD: Warzone

Im Internet finden sich immer wieder großartige Zusammenstellungen von Clips aus Warzone. Spieler die taktische Manöver zur Perfektion ausführen, Snipeshots auf Distanzen die unwirklich erscheinen aber auch teilweise pures Glück. Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen was sich ingame bei anderen Spielern zuträgt. Was sind eure genialsten Warzone Momente? Welchen Clip haltet ihr in besonderen ehren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen oder kommentiert gleich mit dem Link zu eurem Video.