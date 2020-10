COD Modern Warfare / Warzone: 200.000 Cheater wegen Betrugs gesperrt

Seit Oktober 2019 (Modern Warfare) bzw. März 2020 (Warzone) wurden über 200.000 Call of Duty-Konten der Spiele wegen Betrugs gesperrt. Eine beträchtliche Anzahl!

Das neue „Anti-Cheat-Update“ wurde von Infinity Ward veröffentlicht und zeigt den Drang zum Cheaten/Hacken in den aktuellsten Call of Duty-Ablegern. Zuletzt wurden 20.000 Warzone-Spieler aus dem Spiel ausgeschlossen, nachdem sie einen Cheat namens „EngineOwning“ genutzt hatten, darunter auch ein bekannter Twitch-Streamer.

„Seit dem Start hat das Team über 200.000 Konten wegen Betrugs in #Warzone und #ModernWarfare gesperrt, einschließlich einer neuen Welle in dieser Woche“, teilte Infinity Ward auf Twitter. „Wir stellen weiterhin zusätzliche Sicherheitsupdates und zusätzliche Tools zur Durchsetzung des Backends bereit.“

