Call of Duty: Warzone Glitch lässt Waffen der Spieler verschwinden

Encino, USA – Es ist kein Geheimnis, dass Call of Duty: Warzone ein „paar“ Bugs aufweist. Manchmal sind diese Pannen amüsante Ablenkungen, aber manchmal sind sie bahnbrechend und ruinieren die Erfahrung für die Spieler. Leider fällt einer der neuesten Bugs, die in Warzone entdeckt wurden, in das letztere Lager, da dadurch die Waffen der Spieler verschwinden und sie sich praktisch nicht mehr gegen Feinde verteidigen können.

Dieser neueste Call of Duty: Warzone-Bug scheint zu passieren, wenn Spieler versuchen, ihren gefallenen Teamkollegen wiederzubeleben. Wenn die Wiederbelebungsanimation unterbrochen wird, kann es schon passieren, dass man nachher ohne Waffe dasteht. Es ist unklar, ob es einen Weg gibt, diesen Fehler zu beheben, aber Reddit-Benutzer rizoni, der einen Clip davon in Aktion gepostet hat, sagt, dass der Versuch, Waffen zu wechseln, für sie nicht funktioniert hat.

} ?>

Da dieser Call of Duty: Warzone-Fehler es den Spielern im Wesentlichen unmöglich macht, ein Match zu gewinnen, muss man sich vorstellen, dass Infinity Ward versuchen wird, es eher früher als später zu beheben. Infinity Ward veröffentlicht fast wöchentlich neue Updates für das Battle Royale-Spiel. Daher ist es möglich, dass dieses Update im Update der nächsten Woche behoben wird. Abgesehen davon werden Updates zur Unterstützung der Black Lives Matter-Bewegung derzeit zurückgestellt, sodass Fans des Battle Royale möglicherweise etwas länger als erwartet auf das nächste Update warten müssen. (Und mit dem Bug leben müssen.)

Dies ist nicht der einzige Animationsfehler, den Spieler in CoD: Warzone entdeckt haben. Wir hatten schon einen Glitch, mit dem man unbesiegbar wurde oder den Thermit-Bug, der beide Spieler im Gulag tötete. Da reicht es nicht aus, wenn man das 1 gegen 1-Duell gewinnt. Natürlich gibt es auch noch die fiesen Cheater, die sich im Spiel von Infinity Ward tummeln.

Eine andere Panne ist das die Charaktere Bandagen benutzen, um sich zu heilen. Eigentlich gar nichts ungewöhnliches für einen realistischen Battle Royale-Titel. Blöd nur das es in Warzone keine Bandagen gibt. Vielleicht werden diese mit Beginn der vierten Season hinzugefügt. Ursprünglich hätte das nächste Inhalts-Update am 3. Juni starten sollen. Anscheinend ist der neue Termin der 10. Juni, wie einige Dataminer auf Twitter geschrieben haben.

Season 4 of #ModernWarfare may be coming next Wednesday, at 6am UTC — as discovered in a datamined file which I have posted in the discord if you want to see. https://t.co/dknvhEDMvb

— MW2 OG (@TheMW2Ghost) June 6, 2020