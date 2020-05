Call of Duty: Warzone – Auch für PS5 und Xbox Series X?

Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Los Angeles, USA – Call of Duty: Warzone hat die Welt seit dem im März gestarteten kostenlosen Battle Royale-Modus für Infinity Ward‘s Modern Warfare im Sturm erobert. Obwohl das Spiel weiterhin zahlreiche Updates erhalten hat, sind einige Spieler verständlicherweise besorgt über die Zukunft des Spiels mit der Veröffentlichung auf der PS5 und der Xbox Series X, die für später in diesem Jahr geplant sind. Zum Glück hat der Entwickler bestätigt, dass der Free-2-Play-Titel Unterstützung für die nächste Generation von Spielekonsolen erhalten wird.

In einem Interview mit GamerGen sprach Taylor Kurosaki, der Narrative Director von Infinity Ward, kurz über die Pläne des Teams für die Zukunft von Warzone und erklärte: “Ich weiß, dass das Spiel noch einige Zeit bestehen wird, sobald diese neuen Systeme verfügbar sind. Ich bin sicher, wir werden sie unterstützen.” Angesichts der Popularität des Spiels ist dies keine Überraschung. Dies ist jedoch die erste Erwähnung der Call of Duty-Serie, die auf PS5 und Xbox Series X erscheint.

Call of Duty: Warzone für PS5 und Xbox Series X: Abwärts-Kompatibel oder Remastered?

Kurosaki hat nicht geklärt, ob die Unterstützung der nächsten Generation für Call of Duty: Warzone einfach Abwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X oder einen brandneuen Remaster des Spiels bedeuten würde. Kurosaki erwähnte auch in dem Interview, das Infinity Ward plant Unterstützung von Warzone weit nach dem Start des nächsten Call of Duty-Titels (Black Ops), der voraussichtlich noch in diesem Jahr auf Konsolen der aktuellen und der nächsten Generation veröffentlicht wird.

Call of Duty: Warzone hat seit seiner Einführung im März große Erfolge erzielt, und es ist nicht verwunderlich, dass Infinity Ward beabsichtigt, den Titel so lange wie möglich beizubehalten. Während die Zukunft für das Free-2-Play Battle Royale vielversprechend ist, bleibt abzuwarten, wohin die CoD- Reihe als nächstes führen wird, insbesondere mit Gerüchten, dass Treyarch die Entwicklung des nächsten Titels beschleunigen musste. Angesichts der Tatsache, dass neue Call of Duty-Titel normalerweise im Mai oder Juni des Jahres enthüllt wird, ist es leicht anzunehmen, dass wir nicht weit davon entfernt sind, zu sehen, was die nächste Folge der Serie zu bieten hat.

#Warzone | Der Modus soll laut Infinity Ward Ende des Jahres so schnell wie möglich auch für #PS5 und #XboxSeriesX erscheinen! pic.twitter.com/ZnAK844brF — Call of Duty Zone (@CoD_Zone) May 3, 2020

Warzone ist derzeit auf PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X wurden bestätigt, aber noch nicht datiert.