Call of Duty Warzone: Bizarrer Bug verwandelt Spieler in Munitionskisten

Ein neuer Grafik-Bug in Call of Duty Warzone lässt dich als Munitionskiste in Verdansk landen.

Call of Duty Warzone-Bugs sind oft nervig, frustrierend oder sogar bahnbrechend, aber diese Panne ist einfach nur komisch. Dieses Problem verwandelt die Teamkollegen einiger Spieler in Munitionskisten in einem der bizarrsten Grafikfehler in Warzone.

Während Call of Duty Warzone (Battle Royale) sowohl sehr unterhaltsam als auch sehr beliebt ist, gibt es Zeiten, in denen Pannen das Spiel unspielbar machen, obwohl die Entwickler immer Besserung versprechen. Bei so vielen Updates und verschiedenen Arten von Spieler-Interaktionen treten immer wieder seltsame Störungen auf, und obwohl sie möglicherweise nicht alle das Spiel ruinieren, sind einige von ihnen eher verwirrend (oder bizarr).

Dieser neue Fehler tritt während des ersten Einsatzes auf, während die Spieler ihre Fallschirme bereit machen, um über Verdansk aus dem Flugzeug auszusteigen und in Aktion zu treten. Einige Spieler sehen jedoch, dass diese Routine-Animation schief geht, wenn sie beobachten, wie ihre Teamkollegen verschwinden und wieder auftauchen … als Munitionskiste. Während es derzeit unklar ist, wie weit verbreitet dieses Problem ist, erweist sich der Warzone-Munitionskisten-Bug für einige Kommentatoren des ursprünglichen Reddit-Beitrags von SirDavidPaladinEX als sehr amüsant.

Dieser Bug im Battle Royale-Titel erinnert sicherlich an den Lieblingsmodus der Fans, in dem sich die Spieler als Objekte verkleidet haben, obwohl es in diesem Fall nicht so aussieht, als ob die Transformation beabsichtigt war.

Call of Duty Warzone: Ein Battle Royale-Spiel mit massiven Bugs?

Grafik-Bugs sind unter vielen Umständen frustrierend. Klar, dieser hier ist auch etwas lustig, aber dann auch nicht, wenn du es selbst bist oder dein Teamkollege, der als Munitionskiste in Verdansk landet. Einige Reddit-Kommentare berichteten von einem ähnlichen Fehler in der Eröffnungssequenz, nur dass Teamkollegen keine Objekte wurden, sondern zufällige Panzerplatten und auf den Spielern erschienen. Dieser Bug kann zumindest für jeden nützlich sein, der eine kostenlose zusätzliche Rüstungsplatte erhält, aber es wäre frustrierend, im Battle Royale gegen einen Feind mit einem solchen Bonus zu kämpfen.

Mal sehen wie lange Infinity Ward benötigt, um diesen Grafik-Bug auszumerzen. Vielleicht tritt er auch so selten auf, dass er gar nicht auf der To-Do-Liste des Entwicklers steht.

Call of Duty Warzone ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.

Tipps und Tricks zum Battle Royale-Spiel haben wir für euch auch parat, falls ihr den Gulag gewinnen möchtet. Oder ihr lernt schneller zu Looten, dass ebenfalls sehr wichtig für diesen Spielmodus ist.