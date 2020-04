Call of Duty: Warzone – Glitch macht Spieler unbesiegbar

Call of Duty Warzone - (C) Activision

Encino, USA – Ein neuer Fehler in Call of Duty: Warzone hat das beliebte Battle Royale für einige nicht mehr gewinnbar gemacht. Der neue Glitch führt dazu, dass einige Spieler unbesiegbar werden, was einige Teams in eine unmögliche Situation bringt, in der sie ihren letzten Feind nicht töten können.

Der Warzone–Glitch macht, dass einige Spieler sich ihren Feinden nähern und sie angreifen können, ohne selbst getötet zu werden, ähnlich einem Fehler in Call of Duty: Modern Warfare. Der Reddit-User RaviVora ist auf die Panne gestoßen und hat über das Subreddit des Spiels ein Video davon geteilt. Die Panne brachte RaviVoras Team in eine frustrierende Situation, da es keine Möglichkeit gab, mit einem nicht tötbaren Feind auf der Karte den ersten Platz einzunehmen.

Call of Duty: Warzone – Unbesiegbar bis zum Schluß

Dies ist nicht der erste große Fehler, mit dem sich Call of Duty: Warzone -Spieler seit der Veröffentlichung des Spiels im letzten Monat befassen mussten. Anfang dieses Monats entdeckte und veröffentlichte ein Reddit-Benutzer einen Fehler (via Dexerto), der es Spielern ermöglicht, sich in Wänden zu verstecken oder im “Godmode” zu spielen. Es gab Aufrufe von der Community für Entwickler Infinity Ward, sowohl den Wand-Fehler als auch den neueren Unbesiegbarkeits-Fehler zu beheben, zumal der letztere Fehler einige Spiele nicht gewinnbar macht. Keiner der Fehler wurde bisher wirklich behoben. Kein gutes Zeichen!

Call of Duty: Warzone – Fast 100.000 Cheater und Hacker aus dem Spiel verwiesen

Am 1. April gab Infinity Ward bekannt, dass 70.000 Spieler wegen Betrugs in Warzone gesperrt wurden. 10 Tage später waren weitere 20.000 Cheater und Hacker, die vertrieben wurden. Der Entwickler kündigte an, dass weitere Updates für die Sicherheits- und In-Game-Berichtssysteme des Spiels verfügbar sein werden. Obwohl die genauen Bedingungen für die Entstehung der Unbesiegbarkeitsstörung derzeit nicht bekannt sind, glauben einige Spieler, dass ein erneutes Auftauchen im Gulag auf eine bestimmte Weise die Störung auslösen kann.

Obwohl es nicht so aussieht, als hätte jemand eine Methode zur Manipulation des Fehlers entwickelt, haben einige Benutzer in RaviVoras Reddit-Thread behauptet, in ihren Spielen auch unbesiegbare Feinde getroffen zu haben. Wenn jemand lernen würde, wie man Unbesiegbarkeit repliziert, würde er wahrscheinlich von Infinity Ward aufgrund der Null-Toleranz-Richtlinie des Entwicklers für Betrug gesperrt. Es würde sich nicht lohnen, eine Panne zu missbrauchen, um ein paar Spiele zu gewinnen und bald darauf gesperrt zu werden. Wie bei allen Online-Spielen.

Aufruf an die Community: Nutzt die Fehler im Spiel nicht aus!

Solange der Fehler im Spiel besteht, sind zufällige Spieler möglicherweise immer noch davon betroffen und werden in unmögliche Spiele verwickelt. Unabhängig davon können die Spieler hoffen, dass die Community weiterhin Fehler in CoD: Warzone meldet und Sportlichkeit und Geschick wichtiger sind als Betrügen.

Hoffentlich wird der Entwickler aus Encino (Kalifornien, USA), Infinity Ward den Fehler bald beheben und die Spieler zu ihren hart verdienten Gewinnen zurückkehren lassen.

CoD: Warzone wurde am 10. März 2020 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und ist kostenlos spielbar. Die dritte Staffel von Modern Warfare ist bereits voll im Gange. Call of Duty gehört zu den drei wichtigsten Spielemarken in den USA (und wahrscheinlich weltweit). Zum kommenden Call of Duty-Titel für 2020 gibt es übrigens auch schon jede Menge – geleakte – Informationen.