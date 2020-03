Call of Duty: Warzone – Mit diesen Trick kann man Gulag-Spiele viel einfacher gewinnen

(C) Activision

Call of Duty: Warzone verfügt im Vergleich zu anderen Battle Royale-Spielen über ein ziemlich einzigartiges Respawn-System. Solange man früh genug im Spiel stirbt, hat man als Spieler die Möglichkeit, wieder zu erscheinen, indem man einen 1-gegen-1-Kampf im Gulag gegen einen anderen gefallenen Spieler gewinnt. Eine ziemlich intensives Duell. Es gibt jedoch Möglichkeiten, wie man den Gulag ein wenig “überlebensfreundlicher” machen kann, wobei sich eine Methode als besonders effektiv erweist.

Bevor Call of Duty: Warzone-Spieler in ein echtes Gulag-Match verwickelt werden, können sie frei im Gefängnis herumlaufen und die Action verfolgen. Meistens schlagen sich die Spieler nur gegenseitig, während sie darauf warten, dass sie an die Reihe kommen, aber es gibt etwas viel Produktiveres, das die Spieler stattdessen tun können. Warzone-Spieler können ihre Gegner tatsächlich sprühen, bevor sie sich ihnen im Gulag stellen, sie mit leuchtenden Farben hervorheben und sind daher deutlich leichter zu erkennen (im dunklen Gefängnis).

Natürlich wissen die Spieler nicht genau, gegen wen sie im Gulag kämpfen werden, also müssen sie herumlaufen und so viele Feinde wie möglich mit Farbe besprühen. In der Zwischenzeit ist der Sprühtrick nicht die einzige Methode, mit der Call of Duty: Warzone-Spieler einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz im Gulag erzielen können.

Hilfe durch die Teamkollegen, wenn welche da sind

Wenn mehrere Mitglieder eines Kaders im Gulag gelandet sind, können Teamkollegen einen großen Unterschied machen. Teamkollegen können das Gulag-Spiel verfolgen und Ratschläge geben, wo sich der Feind befindet, und sie können auch Steine ​​auf feindliche Spieler werfen, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Gulag-Steine ​​können auch Claymores, Minen und andere Sprengstoffe in die Luft jagen, was ebenfalls sehr hilfreich sein kann.

Warzone-Spieler haben auch festgestellt, wie effektiv Betäubungsgranaten im Gulag sind. Spieler, die von einer Betäubungsgranate getroffen werden, werden wahrscheinlich so lange betäubt sein, dass sie fast immer verlieren. Dies ist einer der Gründe, warum sich einige Fans im Spiel gegen die Betäubungsgranaten ausgesprochen haben. Eine ziemlich unfaire Sache, finden auch wir.

Training für den Gulag gefällig? Dann macht euch auf in den 2v2-Schießmodus, der sehr ähnliche Regeln hat. Einige Übungen in Kombination mit diesen Tricks sollten den Spielern helfen, im Gulag viel mehr zu gewinnen als zu verlieren.

Call of Duty: Warzone ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Quelle: Reddit