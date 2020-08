Call of Duty: Warzone – Neuer Bunker Code entdeckt

CoD: Warzone - (C) Activision

Wenn es um Call of Duty 2020 geht, das angeblich den Titel Black Ops Cold War trägt, hat Activision einen einzigartigen Ansatz gewählt, um das Spiel zu enthüllen. Anstatt nur einen Trailer fallen zu lassen oder eine offizielle Ankündigung zu machen, wurden langsam Informationen über eine mysteriöse Website und Aktualisierungen des Battle Royale-Spiels Call of Duty Warzone veröffentlicht. Der neueste Test enthält einen neuen Code, mit dem Warzone-Fans einen Bunker auf der Karte öffnen können, der sogar weitere Hinweise für das nächste Call of Duty-Spiel verbirgt.

Die Hänseleien begannen mit der Vergabe des Farmland-Türcodes, der Warzone- Spielern Zugang zu einem neuen Raum mit Technologie aus der Zeit des Kalten Krieges und darin verborgenen Dingen gewährte. Ähnlich verhält es sich mit Warzone-Spielern, die es schaffen, den neuen Code zu verwenden und Zugriff auf den neuen Bunker auf der Karte zu erhalten.

So gelangt man in den neuen Call of Duty Warzone-Bunker.

This is actually awesome that so many people understand peace is needed in a public lobby (I say before someone comes in guns blazing LOL) #Warzone pic.twitter.com/RTmQn0VLEM — Ryan B. (@PrestigeIsKey) August 15, 2020

In erster Linie müssen Call of Duty Warzone-Spieler wissen, wohin sie gehen müssen, um den Bunker zu finden. Es gibt mehrere Warzone-Bunker auf der Verdansk Battle Royale-Karte, aber der Code funktioniert nur für einen von ihnen. Spieler müssen zum Warzone-Bunker im B5-Quadranten der Battle Royale-Karte bereisen, sollten jedoch gewarnt werden, dass das Gebiet derzeit von Spielern überflutet wird, die versuchen, den Code einzugeben. Während viele Spieler miteinander zu kooperieren scheinen, nutzen andere dieses Event definitiv, um billige und einfache Kills zu erzielen. Seid also auf der Hut.

Der Warzone Bunker Code

Bei der Ankunft im Warzone-Bunker an der B5 müssen die Spieler den folgenden Code eingeben: 87624851. Wie der Farmland-Code wurde dieser Code auf der Teaser-Site von Call of Duty 2020 entdeckt. Fans können erwarten, dass in den kommenden Tagen weitere Codes und andere Geheimnisse preisgegeben werden, da Activision den Vorhang für Call of Duty 2020 langsam zurückzieht.

In der Zwischenzeit sind einige Fans, die versuchen, den neuen Warzone-Bunkercode einzugeben, möglicherweise frustriert über die große Anzahl von Spielern, die das Gebiet überfluten, und es wird interessant sein zu sehen, ob dies in Zukunft behoben wird. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, besteht darin, Warzone private Server hinzuzufügen, was zuvor gemunkelt wurde. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob das Feature tatsächlich im Spiel landet oder nicht.

In Bezug auf Call of Duty 2020 hoffen wir jedoch, dass Activision bald etwas Konkreteres zu teilen hat. Datamining-Bemühungen haben gezeigt, dass der Charakter der Black Ops-Serie, Frank Woods, eher früher als später sein Debüt geben sollte, daher sollten die Fans nach weiteren Informationen Ausschau halten.

Call of Duty: Warzone ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.