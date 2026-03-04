Call of Duty: Warzone „Black Ops Royale“ startet kostenlos am 13. März

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Call of Duty: Warzone erhält am 13. März 2026 um 6 Uhr einen komplett neuen Modus. Black Ops Royale ist eine vom Blackout Modus inspirierte Battle Royale Erfahrung, die sich deutlich vom klassischen Warzone unterscheidet. Der Modus läuft kostenlos und wird Teil der Season 2 Reloaded Update Inhalte. Activision verspricht eine Rückkehr zu den Wurzeln des Call of Duty Battle Royale, allerdings in moderner Form. Das bedeutet: Keine Loadouts, kein Gulag, keine Buy Stations. Stattdessen pure Scavenger Warfare auf der riesigen Avalon Map.

Was macht Black Ops Royale anders?

100 Spieler verteilt auf 25 Teams springen per Wingsuit auf die Avalon Map. Jeder startet ohne Equipment. Ihr müsst Waffen, Rüstung und Items zusammensuchen. Die Waffen basieren auf Black Ops 7 Loadouts mit festen Build Archetypes. Ihr könnt sie durch Attachment Kits upgraden. Diese Kits erhöhen die Seltenheit eurer Waffe von Common bis Legendary. Je seltener, desto besser die Stats. Das System erinnert an Apex Legends oder Fortnite, wo Loot Tiers das Gameplay bestimmen.

Das Perk System kehrt zurück, funktioniert aber anders. Keine permanenten Slots mehr. Stattdessen habt ihr fünf austauschbare, einmalig nutzbare Power-ups. Ihr aktiviert sie im richtigen Moment. Jedes gibt temporäre Vorteile. Timing ist entscheidend. Außerdem könnt ihr zwei Equipment Typen gleichzeitig tragen. Grappling Hook, Sensor Dart, Trauma Kit und Killstreaks sind zurück. Das Rüstungssystem basiert auf gestaffelten Armor Vests. Ihr braucht also richtige Platten wie in Blackout.

Was ist mit dem Gulag?

Es gibt keinen Gulag. Eliminierte Spieler können nur über Respawn Tokens oder eroberte Türme zurückkehren. Das macht jedes Leben wertvoller. Keine zweite Chance durch 1v1. Ihr müsst euch die Rückkehr erkämpfen oder eure Teammitglieder müssen euch rausholen. Das ist deutlich härter als im klassischen Warzone. Dafür könnt ihr über Land, Wasser und Luft kämpfen. Fahrzeuge sind verfügbar. Wall Jumping und Omnimovement aus Black Ops 7 sind integriert. Schwimmbare Wasserstraßen und überquerbare Gezeitenflächen erhöhen die taktischen Möglichkeiten.

