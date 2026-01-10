Call of Duty: Warzone – Meta kippt komplett: Dieses Sturmgewehr dominiert jetzt alles

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manche Mid-Season-Updates gehen still und leise vorbei. Season 1 Reloaded (das so gut wie fast jede Festplatte sprengt) von Call of Duty: Warzone / Black Ops 7 gehört definitiv nicht dazu. Der Patch war ein echtes Schwergewicht: neue Waffen, ein Fallout-Crossover samt Event-Pass und Limited-Time-Mode und vor allem massive Balance-Anpassungen, die das Meta einmal komplett durchgeschüttelt haben. Während einige beliebte Waffen spürbar an Stärke verloren, haben andere ein Comeback gefeiert. Eine davon sticht aktuell besonders heraus. So deutlich, dass sich die Loadouts vieler CoD-Fans gerade im Eiltempo verändern.

Das M15 Mod 0 war vor Season 1 Reloaded eher ein Mitläufer. Solide, aber selten erste Wahl. Mit dem neuen Patch hat sich das schlagartig geändert. Das Sturmgewehr bekam einen der stärksten Buffs des gesamten Updates und profitiert davon gleich in mehreren Bereichen.

Die maximale Schadensreichweite wurde von 38 auf 45 Meter erhöht, der mittlere Schadensbereich von 55 auf 60 Meter. Gleichzeitig stieg der minimale Schaden von 22 auf 24, dazu kommt eine deutlich verbesserte Geschossgeschwindigkeit. Auf dem Papier wirkt das unspektakulär, in der Praxis ist es ein Gamechanger.

TTK-Zahlen sprechen eine klare Sprache

Wie Daten von WZStatsGG (via X.com) zeigen, ist das M15 Mod 0 aktuell bis rund 51 Meter extrem tödlich. Die gemessene Time-to-Kill liegt bei nur 624 Millisekunden. Damit überholt das Gewehr frühere Platzhirsche wie die DS20 Mirage oder die AK-27 klar. Selbst jenseits dieser Distanz bleibt die Waffe konkurrenzfähig. Über 51 Meter liegt die TTK bei etwa 858 Millisekunden. Natürlich können Sniper hier mehr Druck aufbauen, doch für ein Sturmgewehr ist dieser Wert außergewöhnlich stark und sogar effektiver als viele LMGs auf lange Distanz.

Call of Duty: Warzone/Black Ops 7 – Warum das M15 Mod 0 so gefährlich ist

Dieser Build ist komplett auf konstante Long-Range-Dominanz ausgelegt, also genau das, was das M15 Mod 0 nach dem Buff so gefährlich macht. Die Kombination aus höherer Schadensreichweite, schneller Geschossgeschwindigkeit und extrem kontrollierbarem Rückstoß sorgt dafür, dass du deine Time-to-Kill nicht nur auf dem Papier erreichst, sondern auch im echten Match.

Wir zeigen dir, wie du sie zusammenbaust:

Die Optik ist bewusst flexibel gehalten: Die GREAVES ACCUSPOT 3X bietet dir klare Sicht auf mittlere bis weite Distanzen, ohne zu viel Zoom zu erzwingen. Wer aggressiver spielen oder öfter rotieren möchte, greift zur X9 Maverick, die schnelleres Zielen ermöglicht. Beide Varianten harmonieren perfekt mit dem stabilen Grundverhalten der Waffe. Der Monolithic Suppressor ist ein Schlüsselteil des Builds. Er hält dich vom Radar fern und verlängert gleichzeitig die effektive Reichweite. Das 16″ Reticulated Barrel verstärkt diesen Effekt nochmals und macht das M15 Mod 0 gerade ab 40 Metern extrem zuverlässig.

Mit dem Bowen Bulwark Mag hast du genug Munition, um ganze Squads unter Druck zu setzen, ohne mitten im Fight nachladen zu müssen. Der Bowen Linchpin Stock glättet den ohnehin geringen Rückstoß weiter und sorgt dafür, dass das Gewehr fast „laserartig“ schießt. Unterm Strich ist dieser Build Meta, weil er keine Schwächen erzwingt: leicht zu kontrollieren, brutal effektiv auf Distanz und konstant in jeder Spielsituation. Genau deshalb sieht man das M15 Mod 0 aktuell in fast jedem kompetitiven Loadout.

Slot Attachment Optik GREAVES ACCUSPOT 3X / X9 Maverick Muzzle Monolithic Suppressor Barrel 16″ Reticulated Barrel Magazine Bowen Bulwark Mag Stock Bowen Linchpin Stock Build-Code: A01-26ERW-58T9U-11

Wie lange wird dieser Build so stark sein?

Bereits jetzt feiern viele Call of Duty-Fans das M15 Mod 0 als „endlich spielbar“ oder „absurd stark“. Andere sehen die Gefahr, dass sich das Meta zu schnell auf eine einzige Waffe zuspitzt. Andererseits könnte es auch dazu führen, wenn du sie nicht so spielst, dass du im Nachteil bist. Aktuell ist noch offen, ob die Entwickler kurzfristig nachjustieren.

Season 1 Reloaded hat Call of Duty: Warzone und Black Ops 7 spürbar verändert und das M15 Mod 0 ist der größte Gewinner des Patches. Enorme Reichweite, starke TTK-Werte und extrem einfache Handhabung machen es zur neuen Meta-Waffe für lange Distanzen. Wie es mit CoD weitergeht? Ein brisanter Leak aus dem Vormonat sorgte für einige Diskussionen innerhalb der Community.

