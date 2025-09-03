Call of Duty: Season 5 Reloaded bringt frischen Wind für Black Ops 6 und Warzone

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit dem Start von Season 5 Reloaded am 4. September 2025 liefert Activision ein umfangreiches Content-Update für Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone. Während sich die Community bereits auf die Beta von Black Ops 7 vorbereitet, sorgt das Reloaded-Update dafür, dass aktuelle Spieler noch lange nicht zum alten Eisen gehören.

Neue Multiplayer-Map: Jackpot

Die größte Neuerung im Multiplayer ist die neue 6v6-Karte „Jackpot“, inspiriert von der Kampagnenmission „High Rollers“ und der Casino-Map aus Black Ops 4. Spieler kämpfen in einem glamourösen Casino-Setting, das taktische Tiefe und visuelle Opulenz vereint.

Zusätzlich kehren die beliebten Modi Ransack und Blueprint Gunfight zurück. Neu dabei ist Cranked Demolition, ein Modus, bei dem Teams abwechselnd zwei Bombenziele angreifen und verteidigen. Wer aktiv bleibt – durch Kills, Bombenplatzierungen oder -entschärfungen – erhält Perks und verhindert, dass der eigene Timer abläuft und „explodiert“.

Zombies-Modus: Directed Mode & neue Belohnungen

Für Fans des Zombie-Modus gibt es den neuen Directed Mode auf der Map „Reckoning“. Dieser Modus führt Spieler durch die Hauptquest der Janus Towers, begrenzt die Rundenanzahl auf 15 und bietet strukturierte Anleitung. Als Belohnung winken:

Ein neuer Calling Card-Stil

Der Keepsake-Waffen-Charm

Zusätzliche XP

Außerdem kehrt der Modus Team Cranked als zeitlich begrenztes Event zurück, begleitet von zwei neuen Leaderboard-Herausforderungen.

Warzone: Deadline-Modus mit Twist

Warzone erhält den neuen Deadline-Modus, bei dem Squads unbegrenzte Revives haben und Punkte sammeln. Doch Vorsicht: Nach jeder Circle Collapse werden die Squads mit den niedrigsten Scores eliminiert und durch feindliche NPCs ersetzt. Da die Punkte nach jeder Runde zurückgesetzt werden, ist konstante Aktivität gefragt.

Neue Waffen und Events

Spieler können sich auf folgende neue Inhalte freuen:

Gravemark .357 Revolver – freischaltbar über das Event „Operation: Hell Ride“

– freischaltbar über das Event „Operation: Hell Ride“ Helical-Magazin für die PPSh-41 SMG – erhältlich im „Nuketown Black Party“-Event

– erhältlich im „Nuketown Black Party“-Event Kosmetische Belohnungen – darunter Waffen-Skins, Operator-Skins im Mannequin-Stil und mehr, über Free- und Premium-Tracks

Login-Boni und Belohnungen

Activision ist großzügig: Von 4. September (19 Uhr) bis 1. Oktober bekommt jeder, der sich anmeldet, ein Paket mit 2XP-Tokens für Battle Pass, Waffen und Spielerlevel. Zusätzlich gibt es vom 2. bis 16. September 20 Battle Pass Tier-Skip-Tokens – einfach fürs Einloggen.

