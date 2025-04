Call of Duty: Black Ops 6 – Leak enthüllt Mission: Impossible-Crossover mit Ethan Hunt

Ein bekannter Call of Duty-Leaker und Branchen-Insider hat eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Black Ops 6 und der erfolgreichen Actionfilmreihe Mission: Impossible angedeutet. Seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2024 hat Call of Duty: Black Ops 6 bereits mit zahlreichen TV-Serien, Film-Franchises und anderen Entertainment-Marken kooperiert. Nun scheint es, als könnten weitere spannende Crossovers folgen.

Bisherige Kooperationen von Black Ops 6 und Kritik der Community

In den ersten sechs Monaten nach Release hat der Titel bereits mit Squid Game, Terminator, Teenage Mutant Ninja Turtles und zuletzt Jay und Silent Bob zusammengearbeitet. Leider stießen viele dieser Kooperationen auf Kritik seitens der Community.

Von überteuerten Bundle-Preisen bis hin zu enttäuschenden Events – viele Fans sind der Meinung, dass die bisherigen Crossovers nicht überzeugen konnten. Besonders die Zusammenarbeit mit den Teenage Mutant Ninja Turtles sorgte für Unmut, da Spieler fast 100 Euro ausgeben mussten, um alle vier Turtle-Operator-Skins sowie den Premium-Event-Pass mit zusätzlichen Belohnungen zu erhalten.

„Your mission, should you choose to accept it…“ pic.twitter.com/l1QtTv1X72 — Hope (@TheGhostOfHope) April 18, 2025

Leak deutet auf Mission: Impossible-Crossover hin

Der bekannte Branchen-Insider TheGhostOfHope, der bereits mehrfach korrekte Call of Duty-Leaks veröffentlicht hat, hat jetzt eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Black Ops 6 und Mission: Impossible angedeutet.

In einem neuen Twitter-Post teilte der Leaker ein Bild von Tom Cruise und BO6 mit dem berühmten Mission: Impossible-Zitat: „Your mission, should you choose to accept it.“ Dies könnte ein Hinweis auf ein bevorstehendes Crossover sein.

Angesichts des bevorstehenden Kinostarts von Mission: Impossible – The Final Reckoning und der bisherigen Call of Duty-Kooperationen mit Action-Franchises wie Die Hard und Rambo wäre eine solche Zusammenarbeit nicht überraschend.

Was könnte das Event beinhalten?

Offizielle Details zur möglichen Zusammenarbeit gibt es bisher nicht, da Publisher Activision den Leak noch nicht bestätigt hat. Sollte sich die Information jedoch bewahrheiten, könnte das Event ähnlich wie frühere Black Ops 6-Crossover ablaufen.

Typischerweise beinhalten solche Events einen kostenlosen und einen Premium-Event-Pass, mit denen Spieler In-Game-Belohnungen wie neue Operator-Skins, Waffenbaupläne und kosmetische Items freischalten können. Zudem könnten neue Store-Bundles ins Spiel kommen, die ikonische Charaktere aus Mission: Impossible wie Ethan Hunt enthalten.