Call of Duty: Black Ops 6 enthüllt TMNT-Event-Pass mit exklusiven Belohnungen

Nach der Ankündigung der Kooperation Anfang des Monats hat Publisher Activision die kommende TMNT-Kollaboration für Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone offiziell vorgestellt und alle Belohnungen, den neuen Event Pass enthüllt. Es ist der zweite Event Pass im Lebenszyklus von Call of Duty: Black Ops 6, wobei die erste große Kontroverse in der Community auslöste.

Da sich die aktuelle Season von Call of Duty schnell der Halbzeit nähert, hat Activision einen ausführlichen Blogpost veröffentlicht, der alle Details zum Season 2 Reloaded-Update von Black Ops 6 und Warzone präsentiert. Zusätzlich zur großen Zusammenarbeit mit den TMNT wird das Season 2 Reloaded-Update zwei neue Multiplayer-Karten, ein brandneues Perk, den Directed Mode für The Tomb und viele weitere Inhalte einführen.

Wie immer bringt das Update auch eine Vielzahl neuer Waffen, darunter die Rückkehr des legendären D13 Sektors aus Black Ops 3, der als eine der vielen kostenlosen Belohnungen im neuen Event Pass enthalten ist. In einem neuen Blogpost auf der Call of Duty-Website hat Activision alle Belohnungen des kostenlosen und Premium-Event-Passes für das Teenage Mutant Ninja Turtles-Kollaborations-Event enthüllt.

TMNT-Kollaboration für Call of Duty: Black Ops 6 gestartet

Nach monatelangen Leaks und Gerüchten wurde letzte Woche endlich die mit Spannung erwartete Call of Duty x TMNT-Kooperation angekündigt, und nun können Fans einen ersten Blick darauf werfen, was das Crossover für Black Ops 6 und Warzone bereithält. Spieler, die die Premium-Version kaufen, erhalten verschiedene Waffen-Blaupausen, eine Visitenkarte, ein Emblem, einen Finishing Move, einen Waffenschirm und einen Splinter-Operator-Skin.

Die kostenlose Version enthält zwei Operator-Skins, ein Spray, ein Emblem, einen Aufkleber, einen Ladebildschirm, einen Waffenanhänger und zwei neue Waffen. Als Entwickler Treyarch Studios Anfang des Jahres eine „schnelle Projektilbewaffnung“ ankündigte, spekulierten Fans schnell über die Rückkehr einer ikonischen Waffe aus Black Ops 3. Jetzt, mit der vollständigen Enthüllung von Season 2 Reloaded, wurde bestätigt, dass der D13-Sektor (jetzt bekannt als D.13-Sektor) als neue Spezialwaffe in Black Ops 6 debütieren wird.

Dieser Klingenwerfer ist eine „Variante“ des berüchtigten D13-Sektors und verfügt über eine schnelle Nachladegeschwindigkeit sowie mehrere leistungsstarke Aufsätze, mit denen die Spieler neue Projektilarten wie explosive Klingen und Querschläger freischalten können. Der D.13-Sektor wird allen Spielern kostenlos zur Verfügung stehen, muss aber zunächst im neuen TMNT Event Pass freigeschaltet werden.

Quelle: callofduty.com