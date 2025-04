Black Ops 6: Großes Playlist-Update und Black Ops-Tribute Event angekündigt

Call of Duty: Black Ops 6 startet heute, am 17. April, in eine neue Content-Offensive. Treyarch hat offiziell das nächste Playlist-Update sowie ein zeitlich begrenztes Tribute-Event angekündigt. Besonders Multiplayer-Fans dürfen sich freuen: Gleich mehrere neue Spielmodi und Belohnungen stehen in den Startlöchern – darunter 10v10 Search and Destroy und ein brandneuer Operator-Skin.

Das erwartet dich im Tribute-Event von Black Ops 6

Das große Highlight ist das Black Ops Tribute Event, das vom 17. April bis zum 1. Mai läuft. Während dieses Zeitraums kannst du in Black Ops 6 und Warzone durch simples XP-Sammeln insgesamt 17 exklusive Belohnungen freischalten. Die Preise reichen von Emblemen und kosmetischen Items bis hin zu einem neuen Scorestreak, einem zusätzlichen Perk und sogar einer komplett neuen Waffe. Besitzer von Black Ops 6 erhalten darüber hinaus zusätzliche Goodies, die exklusiv im Premium-Spiel freischaltbar sind – darunter auch der heiß begehrte „John Black Ops“-Skin.

Werbung

Neue Modi für Multiplayer und Zombies

Zusammen mit dem Event erscheint ein umfangreiches Playlist-Update, das gleich mehrere neue Modi einführt:

10v10 Search and Destroy

6v6 Gunfight

Demolition

Zombies: Team Cranked mit 2x Gobblegum-Rate

Vor allem Zombies-Spieler dürfen sich freuen: Neben dem neuen Modus wird die Droprate für Gobblegums verdoppelt. Ein vollumfängliches Double-XP-Event ist hingegen aktuell nicht geplant. Das letzte fand erst am 8. April statt – doch viele Fans spekulieren bereits auf das nächste große Level-Boost-Wochenende.

Hotfix behebt Exploits auf Dealership

Treyarch hat außerdem am 16. April ein Hotfix-Update veröffentlicht, das einige kritische Bugs behebt. Besonders auf der Map Dealership wurde ein Exploit entfernt, bei dem Spieler einen nicht vorgesehenen Bereich im Commissary betreten konnten. Auch in Zombies wurden Bugs behoben – unter anderem ein Fehler, durch den Gobblegums nach dem Laden eines Speicherstands verschwanden. Konkrete Details zu den geschlossenen Exploits nannte das Studio allerdings nicht.

Season 03’s just getting started. New tomorrow in #BlackOps6: 🎉 Black Ops Tribute Event

💣 Demolition

🥷 10v10 Search & Destroy

🔫 6v6 Gunfight

⏱️ Team Cranked in Zombies

🍬 2X GobbleGum Earn Rate

💀 Death Machine Scorestreak

🗡️ Close Shave Perk

👷 Nail Gun Weapon + more pic.twitter.com/EfvB8Eoh3g — Treyarch (@Treyarch) April 16, 2025

Werbung

Am Shooter-Markt tut sich übrigens einiges. Wie bekannt wurde soll Ubisoft einen „Apex Legends-Killer“ in der Pipeline haben. Außerdem könnte das kommende Battlefield aufgrund einiger Gameplay-Änderungen Call of Duty rasch die Spieler abgraben.