Call of Duty: Black Ops 6 – Juni 2025 Update bringt wichtige Fixes

Das neue Juni-Update für Call of Duty: Black Ops 6 ist da und bringt zahlreiche Verbesserungen für Gunsmith, Zombies und das UI. Nachdem das große Season 4 Update am 29. Mai veröffentlicht wurde, gab es einige technische Probleme, die nun behoben wurden.

In diesem Artikel erfährst du, wieso Wall Running bald in Call of Duty zurückkehren könnte.

Werbung

Wichtige Fixes und Änderungen

Das Update konzentriert sich auf mehrere Bereiche:

Gunsmith-Anpassungen : Der „Rapid Fire“-Mod wurde angepasst, sodass der Schaden jetzt mit dem AK-74 übereinstimmt. Zudem wurden Fehler bei FFAR 1-Blueprints behoben.

: Der „Rapid Fire“-Mod wurde angepasst, sodass der Schaden jetzt mit dem AK-74 übereinstimmt. Zudem wurden Fehler bei FFAR 1-Blueprints behoben. UI-Verbesserungen : Operatoren wie Hudson, Mace und R0-Z3 werden jetzt korrekt angezeigt. Ein bekannter Camo-Glitch wurde ebenfalls gefixt.

: Operatoren wie Hudson, Mace und R0-Z3 werden jetzt korrekt angezeigt. Ein bekannter wurde ebenfalls gefixt. Multiplayer-Fixes : Spielerlevel werden nun korrekt angezeigt, statt Platzhalter-Icons.

: Spielerlevel werden nun korrekt angezeigt, statt Platzhalter-Icons. Zombies-Änderungen: Besonders im neuen Grief-Modus gibt es Anpassungen. Der Flinch-Effekt bei Nahkampfangriffen wurde reduziert, um Spam zu verhindern. Zudem benötigen Field Upgrades wie Aether Shroud und Healing Aura jetzt mehr Kills zum Aufladen.

🛠️ Call of Duty #BlackOps6 Patch Notes are now available for a small update that rolled out earlier today.https://t.co/hCTUpLHa7D — Call of Duty Updates (@CODUpdates) June 6, 2025

Grief-Modus – Änderungen basierend auf Community-Feedback

Der Grief-Modus, der ursprünglich aus Black Ops 2 stammt, wurde mit Season 4 zurückgebracht. Allerdings gab es einige Probleme, die nun behoben wurden:

Melee-Spam reduziert : Wiederholte Schläge mit derselben Waffe verursachen keine zusätzlichen Stun- und Slow-Effekte mehr.

: Wiederholte Schläge mit derselben Waffe verursachen keine zusätzlichen Stun- und Slow-Effekte mehr. Match-Dauer angepasst : Um zu lange Spiele zu vermeiden, wurden die Ladezeiten für bestimmte Fähigkeiten erhöht.

: Um zu lange Spiele zu vermeiden, wurden die Ladezeiten für bestimmte Fähigkeiten erhöht. Waffen-Fixes: Probleme mit Weapon Roulette und Wonder Weapons wurden behoben.

Neue Inhalte und Zukunftsausblick

Neben den Fixes gibt es auch einige neue Inhalte, die das Spiel weiter verbessern:

Werbung

Neue Herausforderungen : Spieler können sich auf neue wöchentliche und saisonale Herausforderungen freuen.

: Spieler können sich auf neue wöchentliche und saisonale Herausforderungen freuen. Verbesserte Matchmaking-Mechaniken : Das System wurde optimiert, um Spieler mit ähnlichem Skill-Level besser zuzuordnen.

: Das System wurde optimiert, um Spieler mit ähnlichem Skill-Level besser zuzuordnen. Neue kosmetische Items: Es wurden neue Skins und Anpassungen für Waffen und Operatoren hinzugefügt.

In diesem Artikel geht es um den möglichen skill-basierten Schaden in Warzone.