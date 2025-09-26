Maus oder Controller – was ist besser für Call of Duty Black Ops 7?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn es um Call of Duty geht, flammt immer wieder dieselbe Diskussion auf: Sollte man mit Maus & Tastatur oder Controller spielen? Spätestens seit dem Aim-Assist-System fühlen sich viele PC-Spieler benachteiligt – Controller-Nutzer hätten angeblich einen unfairen Vorteil.

Doch aktuelle Daten von Treyarch zeigen: So groß, wie die Community denkt, ist der Unterschied gar nicht. Im Gegenteil: Laut den Entwicklern ist das Win-Loss-Verhältnis fast 50:50.

Controller: Komfort & Aim Assist

Viele setzen beim Shooter auf den Controller – und das hat gute Gründe:

Aim Assist: Unterstützt bei der Zielverfolgung und gleicht den fehlenden Feinschliff eines Analogsticks aus.

Unterstützt bei der Zielverfolgung und gleicht den fehlenden Feinschliff eines Analogsticks aus. Bequemlichkeit: Ideal für Couch-Gaming oder lange Sessions.

Ideal für Couch-Gaming oder lange Sessions. Nahkampf-Vorteil: Besonders mit Schrotflinten oder MPs auf engem Raum kann Aim Assist den Unterschied machen.

Doch Controller-Spieler haben auch Schwächen: Auf große Distanz oder bei schnellen Flick-Shots kann der Analogstick nicht mit der Präzision einer Maus mithalten.

Maus & Tastatur: Präzision pur

Am PC gilt die Maus seit jeher als das präziseste Eingabegerät. Gerade in Shootern überzeugt sie mit:

Hoher Präzision: Besonders stark bei Snipern und Langdistanz-Kämpfen.

Besonders stark bei Snipern und Langdistanz-Kämpfen. Schnelle Reaktionen: Kurze Bewegungen und Flick-Shots sind einfacher.

Kurze Bewegungen und Flick-Shots sind einfacher. Mehr Tasten: Makros, Zusatztasten und Custom-Keybinds erleichtern komplexe Aktionen.

Die Nachteile? Ohne Aim Assist ist das Zielen auf kurze Distanz schwieriger, und wer von Konsole auf PC umsteigt, braucht oft eine lange Eingewöhnung.

Black Ops 7: Treyarch gibt Entwarnung

Treyarch-Designer Matt Scronce erklärte kürzlich (via Dexerto.com), dass in Black Ops 6 die Siegquoten zwischen beiden Eingaben „sehr, sehr nah an fünfzig-fünfzig“ liegen. Unterschiede gäbe es nur je nach Waffe und Distanz. Damit ist klar: Beide Optionen sind spielbar. Es hängt also stark vom eigenen Spielstil ab.

Maus oder Controller? Für Call of Duty gibt es kein objektiv besseres Eingabegerät. Wer maximale Präzision will, greift zur Maus. Wer Komfort sucht und gerne auf kurze Distanz kämpft, fährt mit dem Controller samt Aim Assist gut. Die Entscheidung liegt also bei dir selber.

