Call of Duty: Black Ops 7 Beta – Die besten PC-Einstellungen

- Das erwartet dich:
- Warum sind FPS und Systemoptimierung wichtig?
- Was sind die Grafikeinstellungen für maximale Leistung?
- Gibt es zusätzliche Systemoptimierungen?
- Gameplay-Optimierung
Die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 ist nicht nur ein Vorgeschmack auf das kommende Action-Spektakel, sondern auch eine Gelegenheit, dein System optimal auf das Spiel vorzubereiten. Gerade für PC-Spieler ist die richtige Konfiguration entscheidend: Mehr FPS bedeuten nicht nur flüssigeres Gameplay, sondern auch einen echten Vorteil im kompetitiven Multiplayer. Wer in der Beta performen will, sollte nicht nur auf Skill, sondern auch auf Technik setzen.
Warum sind FPS und Systemoptimierung wichtig?
In einem kompetitiven Shooter wie Black Ops 7 ist eine hohe und stabile Bildrate kein Luxus, sondern eine grundlegende Voraussetzung für Erfolg. Sie wirkt sich direkt auf mehrere entscheidende Faktoren aus:
Vor allem steigert sie deine Reaktionsschnelligkeit. Je mehr Bilder pro Sekunde (FPS) dein System darstellen kann, desto früher nimmst du die Bewegung eines Gegners am Bildschirmrand wahr und desto schneller kannst du darauf reagieren. Diese fließende Darstellung verbessert unmittelbar deine Zielgenauigkeit, da ein ruckelfreies Bild es dir erheblich erleichtert, deinen Faden bei schnellen Drehungen und in hektischen Nahkampfduellen nicht zu verlieren und den Gegner präzise im Visier zu halten.
Darüber hinaus minimiert eine optimierte Konfiguration den Input-Lag, also die spürbare Verzögerung zwischen dem Drücken einer Taste oder einer Mausbewegung und der entsprechenden Reaktion auf dem Bildschirm. Dieser reduzierte Lag macht deine Steuerung unmittelbarer und präziser. Schließlich sorgt eine stabile Bildrate für ein reibungsloses Spielerlebnis. Das nahezu vollständige Fehlen von Rucklern und Stottern bedeutet weniger Ablenkung und Frust, sodass du dich voll und ganz auf deine Taktik und dein Gameplay konzentrieren kannst.
Was sind die Grafikeinstellungen für maximale Leistung?
Hier ist eine detaillierte Übersicht der wichtigsten Optionen, die du im Grafikmenü der Beta anpassen solltest:
|Einstellung
|Empfehlung
|Wirkung
|Renderauflösung
|100 %
|Native Qualität ohne Skalierung
|Texturqualität
|Mittel
|Gute Optik, geringe VRAM-Nutzung
|Texturfilterung
|Hoch
|Schärfere Texturen ohne FPS-Verlust
|Partikeleffekte
|Niedrig
|Weniger GPU-Last
|Volumetrische Beleuchtung
|Aus
|Spart Leistung bei minimalem Verlust
|Schattenqualität
|Niedrig
|Hoher FPS-Gewinn
|Anti-Aliasing
|SMAA T2X
|Gute Kantenglättung, moderate Kosten
|Bewegungsunschärfe
|Aus
|Klareres Bild, besseres Zielen
|Feldtiefe (Depth of Field)
|Aus
|Weniger visuelle Ablenkung
|DLSS / FSR
|Aktiviert (Qualität)
|Höhere FPS bei guter Bildqualität
Diese Einstellungen bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen visueller Qualität und Performance. Besonders DLSS (für NVIDIA) und FSR (für AMD) sind leistungsstarke Upscaling-Technologien, die bei aktiviertem Modus deutlich mehr FPS liefern, ohne dass das Bild verwaschen wirkt.
Gibt es zusätzliche Systemoptimierungen?
Um das letzte Quäntchen an Performance aus deinem System zu holen und ein optimales Spielerlebnis in Black Ops 7 zu garantieren, solltest du über die reinen Ingame-Einstellungen hinaus auch einige externe Maßnahmen ergreifen.
Beginne damit, deine Grafikkartentreiber auf dem neuesten Stand zu halten. Sowohl NVIDIA als auch AMD veröffentlichen oft speziell für große Game-Launches wie die BO7-Beta optimierte Treiber, die Stabilität und Performance deutlich verbessern können.
Eine der effektivsten Einstellungen ist die Nutzung des exklusiven Vollbildmodus. Im Gegensatz zum Fenstermodus oder Borderless-Fenster reduziert dieser Modus den Input-Lag spürbar, da das Betriebssystem die gesamte Bildausgabe dem Spiel widmet.
Zudem ist es ratsam, nicht benötigte Hintergrundprozesse zu deaktivieren. Anwendungen wie das Discord-Overlay, Steuerungssoftware für RGB-Beleuchtung oder auch nur ein geöffneter Browser können wertvolle Systemressourcen beanspruchen und für Störungen sorgen.
Aktiviere auch den Windows-Gaming-Modus. Diese integrierte Funktion priorisiert die Prozesse des laufenden Spiels und kann helfen, lästige Mikro-Ruckler zu unterbinden.
Schließlich solltest du in den Systemeinstellungen die Energieoptionen auf „Höchstleistung“ stellen. Dies ist besonders bei Laptops entscheidend, verhindert aber auch auf Desktop-PCs, dass Energiesparprofile die Leistung deiner Hardware künstlich drosseln.
Gameplay-Optimierung
Für wettbewerbsorientierte Spieler, bei denen jeder Millisekunde Vorteil zählt, sind die folgenden Grafik- und Hardwareeinstellungen entscheidend, um die Systemlatenz zu minimieren und die Reaktionsfähigkeit zu maximieren.
Es ist empfehlenswert, ein manuelles FPS-Limit zu setzen. Wenn du deine maximale Bildrate knapp unter der Wiederholrate deines Monitors begrenzt (zum Beispiel 141 FPS bei einem 144-Hz-Monitor), erzielst du eine flüssigere Darstellung und vermeidest gleichzeitig störendes Screen Tearing, ohne die Nachteile von V-Sync in Kauf nehmen zu müssen.
V-Sync sollte generell deaktiviert werden. Obwohl diese Technik Tearing verhindert, führt sie zu einer spürbaren Erhöhung der Eingabeverzögerung, was sie für den kompetitiven Multiplayer unbrauchbar macht.
Aktiviere, falls verfügbar, unbedingt NVIDIA Reflex. Diese Technologie optimiert die Render-Pipeline deiner GPU und reduziert so die Systemlatenz erheblich. Dieser Vorteil macht sich besonders in schnellen und intensiven Gefechtsmomenten bemerkbar.
Schließlich solltest du die Polling-Rate deiner Maus überprüfen. Stelle sicher, dass sie auf 1000 Hz eingestellt ist. Eine höhere Abtastrate bedeutet, dass die Position deiner Maus häufiger pro Sekunde an den PC gesendet wird, was die Präzision und Unmittelbarkeit deiner Aiming-Bewegungen erheblich verbessert.
In diesem Artikel erfährst du die besten Meta-Loadouts in der Beta des Spiels. Hier erfährst du alles zum Content nach dem Release von Black Ops 7.
