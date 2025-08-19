Call of Duty: Black Ops 7 – Start der Beta-Phase ist Anfang Oktober

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Wann startet die Black Ops 7 Beta? – Call of Duty: Black Ops 7 wurde gerade auf der Gamescom „enthüllt“ – und jetzt wissen wir endlich, wann die erste Beta-Phase beginnt. Ein Leak im Xbox Store hat die Termine bereits vorab verraten, bevor Activision selbst die Ankündigung macht.

Laut dem Eintrag und der späteren Ankündigung startet die Early-Access-Beta am 2. Oktober 2025 für alle Vorbesteller. Drei Tage später, am 5. Oktober 2025, dürfen dann alle Spielerinnen und Spieler im Rahmen der Open Beta ran. Damit bekommt die Community schon vor dem Release die Chance, die neuen Features und das frische Movement-System auszuprobieren.

Alle bekannten Infos zur Call of Duty: Black Ops 7 Beta

Hier alle wichtigen Fakten zusammengefasst:

Early Access: ab 2. Oktober 2025

ab 2. Oktober 2025 Open Beta: ab 5. Oktober 2025

ab 5. Oktober 2025 Mindestlaufzeit: 2 Tage bestätigt

2 Tage bestätigt Vorbesteller-Bonus: Reznov Challenge Pack mit Operator-Skin & mehr

Reznov Challenge Pack mit Operator-Skin & mehr Maps zum Launch: 16 klassische 6v6-Karten + 2 große 20v20-Schlachten

Die Beta selbst könnte Spielern bereits einen Blick auf die neuen Multiplayer-Mechaniken geben. Besonders im Fokus steht das Omnimovement-System, das frischen Schwung in die Matches bringen soll.

Was erwartet dich in Black Ops 7?

Der Shooter setzt die Geschichte von Black Ops 2 fort. David Mason übernimmt erneut die Hauptrolle, während Raul Menendez als ikonischer Bösewicht zurückkehrt. Neben neuen Maps, von futuristischen Tokio-Straßen bis hin zu frostigen Alaska-Schauplätzen, wird es auch ein erweitertes Arsenal geben. Pre-Order-Inhalte wie das Reznov Challenge Pack sind zudem in Black Ops 6 und Warzone nutzbar.

Mit der Call of Duty: Black Ops 7 Beta gibt Activision Spielern die perfekte Möglichkeit, vor Release die neuen Features zu testen. Besonders spannend: das neue Movement-System und die frischen Maps. Wer direkt von Anfang an dabei sein will, sollte sich die Vorbesteller-Edition sichern.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November 2025 für PS5, Xbox Series X/S, Windows PC, PS4 und Xbox One. Eine Nintendo Switch 2-Version wird es zum Release anscheinend noch nicht geben.

