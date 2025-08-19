DailyGame
DailyGame - Gaming News - Call of Duty: Black Ops 7 – Start der Beta-Phase ist Anfang Oktober
Call of Duty: Black Ops 7 – Start der Beta-Phase ist Anfang Oktober

Die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 startet Anfang Oktober. Ein Leak im Xbox Store bestätigt die Early-Access- und Open-Beta-Termine.

Call of Duty: Black Ops 7 – Start der Beta-Phase ist Anfang Oktober
Call of Duty: Black Ops 7 - Bild: Activision
Wann startet die Black Ops 7 Beta? Call of Duty: Black Ops 7 wurde gerade auf der Gamescom „enthüllt“ – und jetzt wissen wir endlich, wann die erste Beta-Phase beginnt. Ein Leak im Xbox Store hat die Termine bereits vorab verraten, bevor Activision selbst die Ankündigung macht.

Laut dem Eintrag und der späteren Ankündigung startet die Early-Access-Beta am 2. Oktober 2025 für alle Vorbesteller. Drei Tage später, am 5. Oktober 2025, dürfen dann alle Spielerinnen und Spieler im Rahmen der Open Beta ran. Damit bekommt die Community schon vor dem Release die Chance, die neuen Features und das frische Movement-System auszuprobieren.

Alle bekannten Infos zur Call of Duty: Black Ops 7 Beta

Hier alle wichtigen Fakten zusammengefasst:

  • Early Access: ab 2. Oktober 2025
  • Open Beta: ab 5. Oktober 2025
  • Mindestlaufzeit: 2 Tage bestätigt
  • Vorbesteller-Bonus: Reznov Challenge Pack mit Operator-Skin & mehr
  • Maps zum Launch: 16 klassische 6v6-Karten + 2 große 20v20-Schlachten

Die Beta selbst könnte Spielern bereits einen Blick auf die neuen Multiplayer-Mechaniken geben. Besonders im Fokus steht das Omnimovement-System, das frischen Schwung in die Matches bringen soll.

Was erwartet dich in Black Ops 7?

Der Shooter setzt die Geschichte von Black Ops 2 fort. David Mason übernimmt erneut die Hauptrolle, während Raul Menendez als ikonischer Bösewicht zurückkehrt.  Neben neuen Maps, von futuristischen Tokio-Straßen bis hin zu frostigen Alaska-Schauplätzen, wird es auch ein erweitertes Arsenal geben. Pre-Order-Inhalte wie das Reznov Challenge Pack sind zudem in Black Ops 6 und Warzone nutzbar.

Mit der Call of Duty: Black Ops 7 Beta gibt Activision Spielern die perfekte Möglichkeit, vor Release die neuen Features zu testen. Besonders spannend: das neue Movement-System und die frischen Maps. Wer direkt von Anfang an dabei sein will, sollte sich die Vorbesteller-Edition sichern.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November 2025 für PS5, Xbox Series X/S, Windows PC, PS4 und Xbox One. Eine Nintendo Switch 2-Version wird es zum Release anscheinend noch nicht geben.

