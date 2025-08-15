Call of Duty: Black Ops 7 – Leak verrät Release-Datum und Details zur Switch 2-Version

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Ein neuer Leak sorgt in der Call of Duty-Community für Aufsehen: Laut dem bekannten Dealabs-Insider billbil-kun erscheint Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025. Die Angabe stammt aus zuverlässigen Quellen und wird zusätzlich von CoD-Insider TheGhostOfHope unterstützt, der denselben Termin bereits im vergangenen Monat genannt hatte.

Erstmals vorgestellt wurde der Shooter im Juni 2025 während der Xbox Games Showcase. Entwickelt wird der Titel von Treyarch und veröffentlicht von Activision. Das Spiel erscheint zum Start für PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One – doch Fans einer bestimmten Plattform werden enttäuscht sein.

Black Ops 7: Keine Nintendo Switch 2-Version zum Launch

Wie der Leak verrät, wird es zum Release keine Version für die Nintendo Switch 2 geben (via Dealabs.com). Das ist besonders überraschend, da die neue Konsole kürzlich erfolgreich erschienen ist und viele mit einem Multiplattform-Launch gerechnet hatten. Ob Black Ops 7 später für Nintendos neue Hardware portiert wird, ist bisher unklar.

Für die anderen Plattformen soll es wieder physische Editionen mit Disc geben, keine reinen Downloadcodes. Der Preis liegt laut Leak bei 79,99 Euro. Vorbestellungen für digitale und physische Versionen starten am 20. August 2025, nur wenige Stunden nach der offiziellen Enthüllung bei der Gamescom Opening Night Live am 19. August.

Neben dem Release-Datum wurden auch erste Gerüchte zum Multiplayer geteilt. Die Maps sollen diesmal farbintensiver gestaltet sein, ähnlich wie in Black Ops Cold War. Zum Start werden jedoch nur drei Remaster-Maps aus Black Ops 2 verfügbar sein. Neue Inhalte dürften dann im Laufe der Seasons folgen.

Fakten zum Leak auf einen Blick

Release-Datum: 14. November 2025 (Leak)

14. November 2025 (Leak) Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One

PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One Keine Switch 2-Version zum Launch geplant

zum Launch geplant Preis: 79,99 Euro (Standard-Version)

79,99 Euro (Standard-Version) Vorbestellungen: ab 20. August 2025

ab 20. August 2025 Multiplayer: Buntere Maps, nur 3 Remaster-Maps zum Start

Sollte sich der Leak bewahrheiten, wissen wir schon in wenigen Tagen offiziell, wann Call of Duty: Black Ops 7 erscheint. Für Switch 2-Spieler gibt es allerdings einen Dämpfer: Sie werden zum Start leer ausgehen und müssen wohl auf eine spätere Portierung hoffen. Und das obwohl Microsoft einen CoD-Deal mit Nintendo hat!

