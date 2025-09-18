Die besten Einstellungen für Call of Duty: Warzone – Controller, Grafik & Audio

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn du in Call of Duty: Warzone bessere Chancen auf Siege haben willst, sind die richtigen Einstellungen entscheidend. Mit optimalen Controller-, Grafik- und Audio-Optionen kannst du schneller reagieren, Gegner früher hören und dein Aim verbessern.

In diesem Guide findest du alle von uns empfohlenen Warzone-Einstellungen, die dir dabei helfen, dein Gameplay sofort zu verbessern. Wir haben jede Kategorie übersichtlich in Tabellen aufbereitet, damit du die Werte schnell findest und direkt im Spiel nachstellen kannst, ganz ohne langes Suchen in den Menüs. Egal ob Controller, Grafik oder Audio: Mit diesen Settings startest du optimal vorbereitet ins nächste Match und verschaffst dir einen spürbaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Beste Warzone-Controller-Einstellungen

Wenn du in Warzone mit dem Controller spielst, können die richtigen Einstellungen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Sensibilität, Aim Assist und Bewegungsoptionen beeinflussen direkt, wie schnell und präzise du reagieren kannst. Mit den besten Warzone-Controller-Einstellungen holst du das Maximum aus deinem Spielstil heraus und verschaffst dir einen klaren Vorteil gegenüber deinen Gegnern.

Input-Einstellungen

Setting Option Button Layout Preset Tactical Bumper Ping Off Flip L1/R1 mit L2/R2 Off Stick Layout Preset Default Controller Vibration Off Trigger Effect (PS5) Off

Deadzone-Einstellungen

Setting Option Test Stick Deadzone Off Left Stick Min 0 Left Stick Max 99 Right Stick Min 4 Right Stick Max 99 Left Trigger 0 Right Trigger 0

Aiming

Setting Option Horizontal Stick Sensitivity 6 Vertical Stick Sensitivity 6 ADS Sensitivity Multiplier 1.00 Aim Response Curve Dynamic ADS Transition Timing Instant Custom Sensitivity per Zoom Optional

Aim Assist

Setting Option Target Aim Assist On Aim Assist Type Black Ops 3rd Person ADS Correction Assist

Movement

Setting Option Automatic Sprint Automatic Tactical Sprint Auto Move Forward Off Grounded Mantle Off Slide/Dive Behavior Slide Only Parachute Auto-Deploy Off Sprinting Door Bash On

Combat

Setting Option ADS Behavior Hold Equipment Behavior Hold Weapon Mount Activation ADS + Melee Tactical Stance Activation ADS + Down Interact/Reload Behavior Prioritize Reload Armor Plate Behavior Apply All

Beste Warzone-Grafik-Einstellungen

Die passenden Grafik-Einstellungen in Call of Duty: Warzone machen den entscheidenden Unterschied zwischen ruckeligen Matches und flüssigem Gameplay. Mit den richtigen Einstellungen kannst du nicht nur die Performance verbessern, sondern auch Gegner schneller erkennen. So stellst du sicher, dass dein System stabil läuft und du immer den vollen Überblick auf dem Schlachtfeld behältst.

Quality-Einstellungen

Setting Option Quality Presets Custom Render Resolution 100 Dynamic Resolution Off Upscaling/Sharpening FidelityFXCAS (85) Anti-Aliasing SMAA T2X Texture Resolution Very Low Particle Resolution Low Shadow Quality Normal Ambient Occlusion Both Screen Space Reflections Off Volumetric Quality Low

View-Einstellungen

Setting Option Field of View 120 ADS Field of View Affected Weapon Field of View Wide Motion Blur (World/Weapon) Off Film Grain 0.00 1st/3rd Person Camera Movement Least (50%)

Beste Warzone-Audio-Einstellungen

Mit den richtigen Audio-Einstellungen in Call of Duty: Warzone hörst du jeden Schritt deiner Gegner, bevor sie dich sehen. Klare Soundeinstellungen helfen dir, wichtige Geräusche wie Schüsse oder Bewegungen herauszufiltern und gleichzeitig störende Nebengeräusche zu reduzieren. So verschaffst du dir im Gefecht einen entscheidenden taktischen Vorteil.

Setting Option Audio Mix Home Theater Output Stereo Master Volume 50 Music Volume 0 Dialogue Volume 70 Effects Volume 100 Voice Chat Volume 50 Hit Marker Sound Classic Reduce Tinnitus Sound On

Mit diesen optimalen Warzone-Einstellungen holst du das Maximum aus deinem Setup heraus, egal ob Controller, Grafik oder Sound. Passe die Details an deine persönliche Spielweise an, aber nutze diese Basis, um dir sofort einen Vorteil gegenüber anderen Spielern zu verschaffen.

