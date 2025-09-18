DailyGame
Die besten Einstellungen für Call of Duty: Warzone – Controller, Grafik & Audio

Mit diesen Warzone-Einstellungen für Controller, Grafik und Audio holst du das Maximum aus deinem Gameplay heraus.

Wenn du in Call of Duty: Warzone bessere Chancen auf Siege haben willst, sind die richtigen Einstellungen entscheidend. Mit optimalen Controller-, Grafik- und Audio-Optionen kannst du schneller reagieren, Gegner früher hören und dein Aim verbessern.

In diesem Guide findest du alle von uns empfohlenen Warzone-Einstellungen, die dir dabei helfen, dein Gameplay sofort zu verbessern. Wir haben jede Kategorie übersichtlich in Tabellen aufbereitet, damit du die Werte schnell findest und direkt im Spiel nachstellen kannst, ganz ohne langes Suchen in den Menüs. Egal ob Controller, Grafik oder Audio: Mit diesen Settings startest du optimal vorbereitet ins nächste Match und verschaffst dir einen spürbaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Beste Warzone-Controller-Einstellungen

Wenn du in Warzone mit dem Controller spielst, können die richtigen Einstellungen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Sensibilität, Aim Assist und Bewegungsoptionen beeinflussen direkt, wie schnell und präzise du reagieren kannst. Mit den besten Warzone-Controller-Einstellungen holst du das Maximum aus deinem Spielstil heraus und verschaffst dir einen klaren Vorteil gegenüber deinen Gegnern.

Input-Einstellungen

Setting Option
Button Layout Preset Tactical
Bumper Ping Off
Flip L1/R1 mit L2/R2 Off
Stick Layout Preset Default
Controller Vibration Off
Trigger Effect (PS5) Off

Deadzone-Einstellungen

Setting Option
Test Stick Deadzone Off
Left Stick Min 0
Left Stick Max 99
Right Stick Min 4
Right Stick Max 99
Left Trigger 0
Right Trigger 0

Aiming

Setting Option
Horizontal Stick Sensitivity 6
Vertical Stick Sensitivity 6
ADS Sensitivity Multiplier 1.00
Aim Response Curve Dynamic
ADS Transition Timing Instant
Custom Sensitivity per Zoom Optional

Aim Assist

Setting Option
Target Aim Assist On
Aim Assist Type Black Ops
3rd Person ADS Correction Assist

Movement

Setting Option
Automatic Sprint Automatic Tactical Sprint
Auto Move Forward Off
Grounded Mantle Off
Slide/Dive Behavior Slide Only
Parachute Auto-Deploy Off
Sprinting Door Bash On

Combat

Setting Option
ADS Behavior Hold
Equipment Behavior Hold
Weapon Mount Activation ADS + Melee
Tactical Stance Activation ADS + Down
Interact/Reload Behavior Prioritize Reload
Armor Plate Behavior Apply All

Beste Warzone-Grafik-Einstellungen

Die passenden Grafik-Einstellungen in Call of Duty: Warzone machen den entscheidenden Unterschied zwischen ruckeligen Matches und flüssigem Gameplay. Mit den richtigen Einstellungen kannst du nicht nur die Performance verbessern, sondern auch Gegner schneller erkennen. So stellst du sicher, dass dein System stabil läuft und du immer den vollen Überblick auf dem Schlachtfeld behältst.

Quality-Einstellungen

Setting Option
Quality Presets Custom
Render Resolution 100
Dynamic Resolution Off
Upscaling/Sharpening FidelityFXCAS (85)
Anti-Aliasing SMAA T2X
Texture Resolution Very Low
Particle Resolution Low
Shadow Quality Normal
Ambient Occlusion Both
Screen Space Reflections Off
Volumetric Quality Low

View-Einstellungen

Setting Option
Field of View 120
ADS Field of View Affected
Weapon Field of View Wide
Motion Blur (World/Weapon) Off
Film Grain 0.00
1st/3rd Person Camera Movement Least (50%)

Beste Warzone-Audio-Einstellungen

Mit den richtigen Audio-Einstellungen in Call of Duty: Warzone hörst du jeden Schritt deiner Gegner, bevor sie dich sehen. Klare Soundeinstellungen helfen dir, wichtige Geräusche wie Schüsse oder Bewegungen herauszufiltern und gleichzeitig störende Nebengeräusche zu reduzieren. So verschaffst du dir im Gefecht einen entscheidenden taktischen Vorteil.

Setting Option
Audio Mix Home Theater
Output Stereo
Master Volume 50
Music Volume 0
Dialogue Volume 70
Effects Volume 100
Voice Chat Volume 50
Hit Marker Sound Classic
Reduce Tinnitus Sound On

Mit diesen optimalen Warzone-Einstellungen holst du das Maximum aus deinem Setup heraus, egal ob Controller, Grafik oder Sound. Passe die Details an deine persönliche Spielweise an, aber nutze diese Basis, um dir sofort einen Vorteil gegenüber anderen Spielern zu verschaffen.

