Die besten Einstellungen für Call of Duty: Warzone – Controller, Grafik & Audio

Wenn du in Call of Duty: Warzone bessere Chancen auf Siege haben willst, sind die richtigen Einstellungen entscheidend. Mit optimalen Controller-, Grafik- und Audio-Optionen kannst du schneller reagieren, Gegner früher hören und dein Aim verbessern.
In diesem Guide findest du alle von uns empfohlenen Warzone-Einstellungen, die dir dabei helfen, dein Gameplay sofort zu verbessern. Wir haben jede Kategorie übersichtlich in Tabellen aufbereitet, damit du die Werte schnell findest und direkt im Spiel nachstellen kannst, ganz ohne langes Suchen in den Menüs. Egal ob Controller, Grafik oder Audio: Mit diesen Settings startest du optimal vorbereitet ins nächste Match und verschaffst dir einen spürbaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz.
Beste Warzone-Controller-Einstellungen
Wenn du in Warzone mit dem Controller spielst, können die richtigen Einstellungen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Sensibilität, Aim Assist und Bewegungsoptionen beeinflussen direkt, wie schnell und präzise du reagieren kannst. Mit den besten Warzone-Controller-Einstellungen holst du das Maximum aus deinem Spielstil heraus und verschaffst dir einen klaren Vorteil gegenüber deinen Gegnern.
Input-Einstellungen
|Setting
|Option
|Button Layout Preset
|Tactical
|Bumper Ping
|Off
|Flip L1/R1 mit L2/R2
|Off
|Stick Layout Preset
|Default
|Controller Vibration
|Off
|Trigger Effect (PS5)
|Off
Deadzone-Einstellungen
|Setting
|Option
|Test Stick Deadzone
|Off
|Left Stick Min
|0
|Left Stick Max
|99
|Right Stick Min
|4
|Right Stick Max
|99
|Left Trigger
|0
|Right Trigger
|0
Aiming
|Setting
|Option
|Horizontal Stick Sensitivity
|6
|Vertical Stick Sensitivity
|6
|ADS Sensitivity Multiplier
|1.00
|Aim Response Curve
|Dynamic
|ADS Transition Timing
|Instant
|Custom Sensitivity per Zoom
|Optional
Aim Assist
|Setting
|Option
|Target Aim Assist
|On
|Aim Assist Type
|Black Ops
|3rd Person ADS Correction
|Assist
Movement
|Setting
|Option
|Automatic Sprint
|Automatic Tactical Sprint
|Auto Move Forward
|Off
|Grounded Mantle
|Off
|Slide/Dive Behavior
|Slide Only
|Parachute Auto-Deploy
|Off
|Sprinting Door Bash
|On
Combat
|Setting
|Option
|ADS Behavior
|Hold
|Equipment Behavior
|Hold
|Weapon Mount Activation
|ADS + Melee
|Tactical Stance Activation
|ADS + Down
|Interact/Reload Behavior
|Prioritize Reload
|Armor Plate Behavior
|Apply All
Beste Warzone-Grafik-Einstellungen
Die passenden Grafik-Einstellungen in Call of Duty: Warzone machen den entscheidenden Unterschied zwischen ruckeligen Matches und flüssigem Gameplay. Mit den richtigen Einstellungen kannst du nicht nur die Performance verbessern, sondern auch Gegner schneller erkennen. So stellst du sicher, dass dein System stabil läuft und du immer den vollen Überblick auf dem Schlachtfeld behältst.
Quality-Einstellungen
|Setting
|Option
|Quality Presets
|Custom
|Render Resolution
|100
|Dynamic Resolution
|Off
|Upscaling/Sharpening
|FidelityFXCAS (85)
|Anti-Aliasing
|SMAA T2X
|Texture Resolution
|Very Low
|Particle Resolution
|Low
|Shadow Quality
|Normal
|Ambient Occlusion
|Both
|Screen Space Reflections
|Off
|Volumetric Quality
|Low
View-Einstellungen
|Setting
|Option
|Field of View
|120
|ADS Field of View
|Affected
|Weapon Field of View
|Wide
|Motion Blur (World/Weapon)
|Off
|Film Grain
|0.00
|1st/3rd Person Camera Movement
|Least (50%)
Beste Warzone-Audio-Einstellungen
Mit den richtigen Audio-Einstellungen in Call of Duty: Warzone hörst du jeden Schritt deiner Gegner, bevor sie dich sehen. Klare Soundeinstellungen helfen dir, wichtige Geräusche wie Schüsse oder Bewegungen herauszufiltern und gleichzeitig störende Nebengeräusche zu reduzieren. So verschaffst du dir im Gefecht einen entscheidenden taktischen Vorteil.
|Setting
|Option
|Audio Mix
|Home Theater
|Output
|Stereo
|Master Volume
|50
|Music Volume
|0
|Dialogue Volume
|70
|Effects Volume
|100
|Voice Chat Volume
|50
|Hit Marker Sound
|Classic
|Reduce Tinnitus Sound
|On
Mit diesen optimalen Warzone-Einstellungen holst du das Maximum aus deinem Setup heraus, egal ob Controller, Grafik oder Sound. Passe die Details an deine persönliche Spielweise an, aber nutze diese Basis, um dir sofort einen Vorteil gegenüber anderen Spielern zu verschaffen.
