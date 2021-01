Call of Duty Warzone: Gulag Glitch sorgt für Ärger bei den Spielern

Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Call of Duty Warzone ist vor Fehlern nicht sicher. Streng genommen ist das ja kein einziges Game. In Warzone findet sich allerdings eine unglaublich große Community, und wo viele Gamer sind, wird vieles probiert und erforscht. So ist es kein Wunder, dass immer wieder neue Glitches entdeckt werden, wenn so viele Menschen gleichzeitig alles Erdenkliche probieren. In diesem Fall entdeckte ein YouTuber einen Weg, wie er sich mit Hilfe des Warzone Gulag Glitch, Zugang zu dem Areal verschaffen kann.

Der Warzon Gulag Glitch

Ein YouTuber wurde in den Gulag befördert und das ohne vorher besiegt worden zu sein. Seine Zuseher fanden dies so cool, dass sie Alles daran setzten, herauszufinden wie das passiert ist. Während der Missbrauch von Glitches in Call of Duty: Warzone verboten ist, so hindert es die Spieler nicht. Es werden stetig neue Bugs und Glitches entdeckt. Bei einem Game dieser Größenordnung ist dies aber nicht verwunderlich, dass es so verbuggt ist. Der Warzone Gulag Glitch jedoch, geht gezielt gegen einen „Heiligen Ort“ im Spiel.

Der Gulag ist der Platz des letzten Aufbäumens. Während man in anderen Battle Royale Games, nachdem man besiegt wurde, sofort ausscheidet. So bietet einem CoD Warzone eine letzte Chance um das nackte Überleben zu kämpfen. Im Gulag trifft man auf andere besiegte Spieler in einem 1 VS 1. Beide ausgestattet mit den gleichen Waffen und wer am Ende steht, darf zurück in das Kampfgeschehen des eigentliche Spiels. Das macht den Gulag Glitch sehr kontrovers, da es Spielern von außerhalb gestattet, mit voller Ausrüstung in das Geschehen im Gulag einzugreifen.

Bestätigt von YouTube Game MythBusters

Der YouTube Kanal von DefendTheHouse (ein Kanal dem ich selbst schon lange folge) gilt als MythBusters der Gaming Welt. Von Battlefield, über Halo bis zu Call of Duty, nimmt der Kanal sich Gerüchte, Bugs und Glitches vor und testet diese auf ihren Wahrheitsgehalt. „Stimmt es, dass man einen Sturz in Red Dead Redemption überlebt, wenn der Charakter dabei ist sich zu übergeben?“ DefendTheHouse findet es heraus. So haben sie es erfolgreich geschafft, den Warzone Gulag Glitch zu rekonstruieren und bestätigen. Für Jene die neugierig sind hier noch das Video: