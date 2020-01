Call of Duty: Modern Warfare-Glitch kippt den gesamten Bildschirm

Call of Duty: Modern Warfare - (C) Activision

Eine Panne in Call of Duty: Modern Warfare lässt Spieler buchstäblich seitwärts sehen. Ein Spieler veröffentlichte ein Video auf dem vom Entwickler unterstützten Modern Warfare Reddit, in dem sein Bildschirm in einem Winkel von 45 Grad geneigt war. Die Störung dauerte fast 45 Sekunden, bis das Video mit dem Tod des Players endete.

Ein Kommentator des Reddit-Threads gab an, dass dieser Fehler ebenfalls bei ihm aufgetaucht ist und sich nach dem Tod automatisch behoben habe. Ein anderer Spieler ging davon aus, dass das Problem offensichtlich auftritt, wenn ein Killstreak mit gekippter Kamera endet. Der Blick bleibt einfach schief. Für diesen Spieler passierte der Fehler durchgehend, nachdem der Wilson- Killstreak verwendet wurde, bei dem ein kleiner ferngesteuerter Supporttank benötigt wird.

Videos, die von anderen Spielern gepostet wurden, zeigen, dass sie denselben Fehler hatten, bei dem der Bildschirm in unterschiedlichem Maße geneigt war, nachdem sie unter ähnlichen Umständen gestorben waren, z. B. bei einem Absturz, einer Explosion oder einer Kollision, die den Körper des Spielers heftig erschütterte.

Die Glitches die ich rief…

Seit der Veröffentlichung des Spiels haben die Spieler in Call of Duty: Modern Warfare eine Vielzahl von sowohl humorvollen als auch frustrierenden Glitches aufgedeckt. Ein mörderischer Bürostuhl wurde in der Hitze eines Mehrspielermatches getroffen und tatsächlich zurückgeschlagen, wobei er seinen Angreifer rachsüchtig und unerwartet tötete.

Call of Duty: Modern Warfare ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Quelle: Reddit

