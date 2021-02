Call of Duty: Warzone – werden schon bald Zombies eingeführt?

Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Call of Duty: Warzone genießt momentan eine Popularität, die selbst zahlreiche Cheater nicht trüben können. So gut wie jede Woche gibt es neue Meldungen zu geplanten Updates, Gerüchte, oder Maßnahmen der Entwickler. Das erfolgreiche Battle Royale wird dabei ständig verbessert und erweitert.

Erst vor kurzem kümmerten sich die Entwickler um das anhaltende Problem der Betrüger, indem sie mehr als 60.000 Tausend Cheater aus dem Spiel verbannten. Auch wenn sie das Problem so noch nicht komplett aus der Welt schaffen konnten, zeigt es die Bereitschaft der Entwickler, ständig an dem Spiel zu arbeiten.

Ein Spieler hat nun in Call of Duty: Warzone ein Detail gefunden, das auf eine erneutes Zombie-Event hinweisen könnte.

In einem Tweet weist so der Spieler ,,EricMaynardIII“ darauf hin, dass er eine ,,Zombie Trial Machine“ im Krankenhaus von Verdanks in Call of Duty: Warzone gefunden hat. Dem Bild nach, konnte der Spieler die Maschine nicht nur untersuchen, sondern auch damit interagieren. Was genau dann passieren könnte, ist bisher allerdings unbekannt.

Jene Maschine erschien bereits im Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops. Dort waren Spieler in der Lage gesammelte Punkte gegen Belohnungen zu tauschen. Da die Maschine allerdings nur mit jenen Zombiepunkten funktionierte, spekulieren viele Fans nun. Können schon bald Zombies wieder zurück in Warzone sein?

Bereits im Oktober 2020 konnten sich Fans über ein limitiertes Halloween-Event freuen, in dem Zombies eingeführt wurden. Dass nun erneut Zombies ihren Einzug in das beliebte Battle Royale schaffen können, ist also gar nicht unwahrscheinlich.

Obwohl diese Maschine in Warzone vielversprechend ist, stellt sie noch keine eindeutige Bestätigung für Zombies in dem Free-to-play dar. Auch Activision hat diesbezüglich noch nichts bestätigt. Für Season 2 von Warzone sind jedoch bereits große Updates in Planung. Ein Zombiemodus für das Battle Royale ist dabei nicht auszuschließen.