Call of Duty: Warzone – Zombies zu Halloween wurden bestätigt

Call of Duty: Warzone - Zombie Modus - (C) Activision

Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass Zombies in Call of Duty: Warzone Einzug halten, nun wurde bestätigt, dass diese Gerüchte wahr sind. Wie von Activision angekündigt, fügt Warzone im Rahmen des Halloween-Events „Haunting of Verdansk“ Zombies hinzu, mit denen Spieler im neuen zeitlich begrenzten Zombie Royale-Modus gegen Horden von Untoten antreten können.

Zombie Royale wird Call of Duty: Warzone als Teil des großen Mid-Season 6-Updates hinzugefügt, das am Dienstag, dem 20. Oktober, veröffentlicht wird. Dieser Spielmodus findet in einer Nachtversion von Verdansk statt und nimmt einige große Änderungen vor. Anstatt dass Spieler nach ihrem Tod zum Gulag geschickt werden, erscheinen sie als Zombies mit übernatürlichen Fähigkeiten wie erhöhter Geschwindigkeit, verbesserten Sprüngen, tödlicheren Nahkampfangriffen und thermischer Sicht.

Advertisment

New #Warzone Limited Time mode: Zombies Royale Instead of a Gulag, dead Operators come back to life as Zombies. Zombies can't use weapons, but they have increased speed & jump + melee attacks. https://t.co/gqfMFGhcVg pic.twitter.com/P103bcTOMk — Call of Duty News (@charlieINTEL) October 19, 2020

Call of Duty: Warzone – Kein Gulag im Zombie-Modus

Tote Spieler lassen Spritzen fallen, und wenn es einem als Zombie gelingt, zwei dieser Spritzen einzusammeln, kann man wieder als „normaler Spieler“ ins nächtliche Verdansk. So kann man das Match in Zombie Royale auch gewinnen, indem man der letzte lebende Mensch ist, auch wenn andere Team-Mitglieder noch Zombies sind.

Zombie Royale ist Headliner des großen Haunting of Verdansk-Updates für Call of Duty: Warzone, das dem Battle Royale-Spiel eine Reihe zusätzlicher Inhalte hinzufügen wird. Dazu gehören Texas Chainsaw Massacre- und Saw- Bundles im Shop, mit denen man sich als Spieler in Leatherface und Billy the Puppet verkleiden kann. Es wird auch ein Trick or Treat-Event in Warzone geben, einschließlich Zombie Royale, bei dem Spieler Preise zum Thema-Event verdienen können. Außerdem können Spieler auch Nachtversionen der Standardmodi von Warzone Battle Royale ausprobieren.

Call of Duty: Modern Warfare – Das letzte große Update

Änderungen zum Thema Halloween werden auch im Standard-Multiplayer-Modus für Call of Duty: Modern Warfare vorgenommen. Gunfight wird zu Gunfright und es wird auch eine Halloween Moshpit Playlist geben. Unnötig zu erwähnen, dass Activision und Infinity Ward mit dem Call of Duty Halloween-Update alles geben, um sicherzustellen, dass das Spiel mit einem Knall endet, der zum Veröffentlichungstermin von Black Ops Cold War am 13. November führt.

Mit dem Start von Black Ops Cold War in weniger als einem Monat ist dies möglicherweise das letzte größere Update für Modern Warfare. Fans können jedoch davon ausgehen, dass das Warzone Battle Royale weiterhin regelmäßig neue Inhalte bekommt, da das Spiel in Zukunft an Black Ops Cold War gebunden sein wird.

Call of Duty: Warzone ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich und ist Free-2-Play, also kostenlos verfügbar.