Call of Duty: Black Ops Cold War – Offene Beta bis morgen verlängert!

Eigentlich sollte die offene Beta von Call of Duty: Black Ops Cold War heute um 19:00 Uhr enden, doch sie wurde geringfügig geändert. Es wurde ein Tag drangehängt!

Damit haben PS4-, Xbox One- und PC-Spieler die Möglichkeit einen weiteren vollen Tag auf drei verschiedene Modis des Shooters von Activision und Treyarch zuzugreifen, wie der amerikanische Publisher auf Twitter verkündete.

Was hat zur Verlängerung der Beta geführt? Es war tatsächlich darauf zurückzuführen, dass die Community eine Reihe von Codes löste, die von Activision per E-Mail gesendet wurden. Ziemlich unkompliziert, aber Treyarch lobte die „Code-Breaking-Bemühungen“ seiner Fans trotzdem.

🚨OPEN BETA EXTENDED🚨

Thanks to the code-breaking efforts of our incredible community, an extra day of the #BlackOpsColdWar Beta has been unlocked!

The Beta will now end on Oct 20th at 10am PT. pic.twitter.com/Mu7FC0F4hR

— Call of Duty (@CallofDuty) October 17, 2020