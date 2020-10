Call of Duty: Black Ops Cold War - (C) Activision

Cheats sind bereits jetzt in Call of Duty: Black Ops Cold War zum Problem geworden, und das Spiel befindet sich aktuell noch in der Beta. Die Beta-Version war für das Crossplay zwischen Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One sowie Windows PC bereits geöffnet, da kam ein neues Problem auf. Betrüger tauchen im Spiel auf, von Wallhacks bis hin zu Aimbots ist alles dabei.

Während der Shooter noch sehr neu am Markt ist, hindert es Hersteller von Cheat-Programmen nicht, bereits mit der Produktion derer anzufangen. Konsolenspieler haben nur eine Möglichkeit diesen Cheatern zu entgehen.

Man schaltet einfach das Crossplay zwischen den PC-Spielern ab.

Das ist derzeit die einzige Möglichkeit, um Cheats auszuweichen. Da die meisten Cheats für den PC entwickelt wurden, haben Spieler durch Ausschalten der Cross-Play-Funktion weniger Chancen, auf Aimbots und Wallhacks zu treffen. Der Kompromiss bedeutet aber auch, dass das Matchmaking etwas länger dauert. Für viele Call of Duty-Fans ein guter Handel, wenn man auf die lästigen Hacker verzichten möchte.

Call of Duty: Black Ops Cold War – Cheats bereits in der Beta-Version? Wie ist das möglich?

Das bereits jetzt Cheats für Call of Duty: Black Ops Cold War im Umlauf sind ist kein neues Problem, dass es erst heuer zum ersten Mal gibt. Bereits Modern Warfare (2019) und Warzone hatten sehr ähnliche Probleme, von Anfang an. Beide Spiele kämpfen bis heute gegen die vielen Cheater an, mittlerweile ist bei der Free-2-Play-Variante Warzone bereits eine Zwei-Stufen-Anmeldung mit Telefonnummer erforderlich. Allerdings half diese Maßnahme von Activision nur wenig.

Faire Spieler sind natürlich der Hoffnung, dass im Hauptspiel – es erscheint am 13. November 2020 – der Entwickler den ersten Cheats einen Riegel vorschiebt und das es zu massiven Bann-Wellen führt, also das Cheater gleich aus dem Spiel ausgeschlossen werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Die offene Beta für Call of Duty: Black Ops Cold War startete gestern um 19 Uhr und dauert bis morgen 19 Uhr an. PS4-Spieler haben bereits seit dem 8. Oktober Zugriff auf die Beta, genauso wie PC- und Xbox One-Vorbestellkunden seit dem 15. Oktober (via CallofDuty.com). In der Beta sind die Modis 6v6, 12v12 sowie der 40-Spieler-Modus Feuertrupp „Schmutzige Bombe“ verfügbar.

Call of Duty: Black Ops Cold War wird am 13. November für PC, PS4, PS5 (bei uns am 19. November 2020), Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht.