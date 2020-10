Black Ops Cold War: Exklusiver Zombie-Modus für PS4 und PS5

Call of Duty: Black Ops Cold War - Zombies - (C) Activision, Treyarch

Call of Duty: Black Ops Cold War wird einen exklusiven Zombies-Modus für PlayStation (PS4 und PS5) namens Onslaught enthalten. Während der breitere Zombies-Modus beim Start für alle Plattformen verfügbar sein wird, können Xbox- und PC- Spieler Onslaught erst am 1. November 2021 spielen. Wahrscheinlich erst dann, wenn bereits das nächste Call of Duty auf dem Weg ist.

„Dark Aether-Anomalien haben bekannte Orte auf der ganzen Welt mit Horden von Untoten in einem völlig neuen Zombies-Erlebnis befallen – Onslaught“, heißt es im offiziellen Wortlaut von Activision. „Schnappen Sie sich einen Teamkollegen in dieser 2-Spieler-Kooperationserfahrung und bekämpfen Sie Wellen nach immer schwierigeren Zombiewellen. Du hast ein Ziel… zu überleben. Kämpfe hart genug und du wirst exklusive Belohnungen ernten.“

Call of Duty: Special Ops Survival-Modus von Modern Warfare war ein Jahr lang exklusiv für PS4, bevor er Anfang dieses Monats für Xbox One- und PC-Spieler verfügbar war.

Black Ops Cold War: Was bringt der neue Zombie-Modus?

Das Zombie-Angebot von Call of Duty: Black Ops Cold War bietet eine neue Geschichte, die von frischen Charakteren in einem anderen Zeitraum angeführt wird. Traditionelle Zombies-Elemente kehren in Form von 4-Spieler-Koop, rundenbasiertem Überleben, der Pack-a-Punch-Maschine, Wall Buys und der Mystery Box zurück. Aber zum ersten Mal können Spieler Zombies-Matches mit Waffen starten, die sie freigeschaltet und aufgerüstet haben, anstatt mit der Standard-Starterpistole. Und ein neues optionales Exfiltrationssystem bedeutet, dass das Spiel nicht wie bisher im Tod enden muss.

Zombies sind auch in The Haunting of Verdansk zu sehen, dem neuen Halloween-Event für Call of Duty: Modern Warfare and Warzone.

Activision sagte Anfang dieser Woche, dass die jüngste Beta von Black Ops Cold War die am meisten heruntergeladene in der Geschichte von Call of Duty war.