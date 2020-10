Call of Duty Black Ops Cold War: Anforderungen für Gaming-PCs enthüllt

Call of Duty: Black Ops Cold War - (C) Activision

Call of Duty: Black Ops Cold War wird am 13. November gestartet, und es gab eine Reihe von Ankündigungen, um die Vorfreude auf die Veröffentlichung des Spiels zu erhöhen. Dies beinhaltet Details zu Kampagne, Waffen, Loadouts, Multiplayer und dem Zombie-Modus von Black Ops Cold War. Weitere Details zeigen nun die PC-Spezifikationen, die zum Spielen des Spiels beim Start erforderlich sind.

Die neuesten Informationen stammen aus dem offiziellen Call of Duty-Blog, in dem die PC-Mindestanforderungen für Call of Duty: Black Ops Cold War aufgeführt sind. Mit dem aktuellen PC-Start-Trailer in 4K-Auflösung, unbegrenzter Bildrate und allem anderen haben sich die Spieler bereits genau angesehen, wie das Spiel auf dem PC aussehen wird. Nach dem Start des Trailers veröffentlichte der Blog eine Aufschlüsselung der Funktionen, die Spieler vom Spiel auf dem PC erwarten können, insbesondere die minimalen Spezifikationen für Black Ops Cold War .

Hier sind die Mindest-Anforderungen an den PC:

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (Version 1803 oder höher)

CPU: Intel Core i3-4343 oder AMD FX-6300

RAM: 8 GB RAM

Festplatte (beim Start): 50 GB (nur MP), 175 GB (alle Spielmodi)

GPU: Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 oder Radeon HD 7950

DirectX 12-kompatibles System Erforderlich

Breitband-Internetverbindung erforderlich

Um das Spiel in „Ultra RTX“ zu spielen, also in 4K und Ray Tracing, benötigt man:

CPU: Intel i9 9900K oder AMD Ryzen 3700K

RAM: 16 GB RAM

Festplatte (beim Start): 200 GB (SSD wird nicht zwingend angegeben)

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080

Call of Duty: Black Ops Cold War wird am 13. November für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X verfügbar sein.