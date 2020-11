Call of Duty Warzone – Loadout-Glitch macht Spieler tatsächlich unsichtbar

Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Glitches entwickeln sich weiterhin zu seltsamen und interessanten Geschichten in der Community des Battle Royale-Ablegers von Call of Duty. Zu diesem Zeitpunkt sind Glitches – auch 8 Monate nach Release – Teil des Spiels und für viele Fans ein Teil der Erfahrung. Mit jedem Patch erscheint ein neuer Warzone-Glitch, der entweder Probleme verursacht oder die Spieler verwirrt. Die neueste „Entwicklung“ sind unsichtbare Spieler in Call of Duty Warzone.

Ein beliebter Call of Duty: Warzone-Fehler, der kürzlich entdeckt wurde, betrifft Loadout-Drops. Früher, wenn ein Loadout auf einen Spieler fiel, wurden sie einfach von der eingehenden Box zerquetscht, aber jetzt scheint es andere Effekte zu geben. Während die Mehrheit der Fans berichtet, dass sie in der Ladekiste stecken geblieben sind, hatte ein Streamer einen seltsamen Nebeneffekt.

Wie wird man unsichtbar in Call of Duty: Warzone?

Der Streamer TimTheTatman hat seine Seite der Panne vor der Kamera festgehalten, um zu zeigen, was passieren kann, wenn ein Drop auf einem fällt. Nachdem eine Ladung direkt auf ihn gefallen ist, konnte er der Kiste entkommen, aber seine Freunde bemerkten, dass sein Charakter unsichtbar war.

In dem Clip ist er zu sehen, wie er nach dem letzten Spieler in einer Runde von Call of Duty: Warzone angreift. Und es gibt mehrere Male, bei denen er hätte entdeckt werden müssen. Er nutzte seine Situation und beendete das Spiel mit einer Hinrichtung, die den Spieler völlig unvorbereitet erwischte. Nicht nett, aber auch kein Cheat. Eben ein Glitch im Spiel, diesmal zum Vorteil eines Spielers.

Wie lange dieser Glitch funktionieren wird ist unklar, immerhin reagiert der Entwickler auf solche Fehler die viral gehen. Bisher hatte es keine großen Auswirkungen auf das Spiel, aber wenn genügend Spieler diesen Exploit nutzen, kann es schnell zu einem Spielbruch kommen.

Um fair zu sein, ist dies nur der letzte Unsichtbarkeitsfehler, der im Spiel gefunden wurde. Andere Objekte im Spielmodus Call of Duty: Warzone haben in der Vergangenheit Unsichtbarkeit ausgelöst, bevor sie ausgebessert wurden. Erst kürzlich fanden Spieler „unsichtbare Treppen“ im Spiel. Neben einigen Fehlern im Battle Royale-Titel gibt es auch die (wieder verstärkte) Möglichkeit für Cheater.

Call of Duty: Warzone ist für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. PS5- und Xbox Series X-Versionen befinden sich in Entwicklung. Mehr als 80 Millionen Mal wurde das kostenlose Spiel bereits heruntergeladen.