Call of Duty: Warzone-Spieler entdecken unsichtbare Treppen

Call of Duty: Warzone - (C) Infinity Ward, Activision

Es ist kein Geheimnis, dass Call of Duty: Warzone einige Bugs aufweist. Manchmal können diese Pannen die Spieler frustrieren, wie Texturfehler, die hin und wieder auftauchen, aber andere sind amüsantere Dinge. Die neueste Panne, die im Battle Royale-Spiel entdeckt wurde, fällt in das letztere Lager, als Fans des beliebten Shooters eine scheinbar unsichtbare Treppe in Storage Town entdeckt haben.

Die unsichtbare Treppe von Call of Duty: Warzone wurde von dem beliebten TikTok- und Twitch-Streamer Sallyisadog geteilt, der die Existenz seinen 1,3 Millionen Followern offenbarte. Um die unsichtbare Treppe zu finden, müssen die Spieler einfach zur Nordseite von Storage Town gehen und die Betonwand „umarmen“, die die eigentlichen Lagereinheiten umfasst. Wenn es richtig gemacht wird, steigen die Spieler eine scheinbar unsichtbare Treppe hinauf.

Warzone-Spieler können die unsichtbare Treppe hinaufsteigen, bis sie die Höhe eines nahe gelegenen Baumes erreichen, und das Laub des Baumes tatsächlich als Deckung verwenden. Die Treppe ist allerdings nicht all zu hoch und man fällt schnell wieder zu Boden. Glücklicherweise ist es für Fans des Battle Royale-Spiels nicht hoch genug, um Sturzschaden zu erleide , sodass Spieler mit minimalem Risiko mit der unsichtbaren Treppe experimentieren können. Natürlich nur wenn kein Gegner in der Umgebung ist.

Call of Duty: Warzone – Unsichtbare Treppe bringt keinen Vorteil im Battle Royale-Spiel

Im Gegensatz zu anderen Bugs von Call of Duty: Warzone scheint es nicht so, als könnten Spieler diese unsichtbare Treppe wirklich missbrauchen, um sich einen signifikanten Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz zu verschaffen. Die Treppe ist nicht so hoch, und während die Spieler den Baum für zusätzliche Deckung verwenden können, scheint es in den meisten Situationen keine praktikable Strategie zu sein. Lustig ist es trotzdem.

Es ist unklar, wie lange das „Free-2-Play-Call-of-Duty“ diese unsichtbare Treppe schon hat, und es ist auch unklar, ob es auf der Warzone Battle Royale-Karte andere unsichtbare Treppen gibt.

Call of Duty: Warzone ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Aktuell zu Halloween gibt es Zombies im beliebten Shooter von Activision. Das Game hat nur einen großen Haken: das Hacker-Problem besteht noch immer.