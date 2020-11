Call of Duty Warzone erneut von EngineOwning-Cheats geplagt

Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Cheats können für die Langlebigkeit eines Online-Spiels gefährlich sein, insbesondere für solche, die einen Wettbewerbsvorteil haben und zwischen Konsolen und PC wie Call of Duty Warzone spielen. Dies führt dazu, dass Unternehmen wie Activision hart gegen Programme wie die jüngsten EngineOwning-Banns von Warzone vorgehen, die möglicherweise wieder aufleben, da die Cheat-Software ein entscheidendes Comeback feiert.

Das vorherige Verbot führte dazu, dass 20.000 Spieler von Call of Duty Warzone ausgeschlossen wurden, da die EngineOwning-Software auf den Konten der Spieler erkannt wurde. Während EngineOwning selbst keinen bestimmten Cheat anwendet, ist es eine Art virtuelles Fahrzeug für Spieler, um Zielbots, Wall-Hacks und permanente UAVs zu aktivieren, um in einem Online-Match einen unfairen Vorteil zu erzielen.

Fuck hackers… all my homies hate hackers 🙁 @InfinityWard @Activision Can we get a fucking anti-cheat when Cold War – Warzone comes out??? we totally would have won this… pic.twitter.com/It04c2GI3z — ChellyTilly (@ChellyTilly) November 1, 2020

Call of Duty Warzone: Wozu ein Programm, dass keine Cheats beinhaltet, verbieten?

Dieser jüngste Zustrom in die Betrugssoftware wird wahrscheinlich bald beginnen, da die EngineOwning-Website bekannt gibt (via Charlie Intel), dass das Programm vom erkannten Status in den unerkannten Zustand übergegangen ist. Der Unterschied zwischen „erkannt“ und „nicht erkannt“ bedeutet hier im Wesentlichen, dass der aktuelle Build der Betrugssoftware von Activision nicht mehr erkannt wird und weniger wahrscheinlich zu einem Verbot der Verwendung führt. Dieser Status kann sich jederzeit ändern, da Infinity Ward und Activision weiterhin gegen laufende Betrugsversuche kämpfen, die sich weiterhin auf Call of Duty auswirken.

Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, ob sich bereits mehr Spieler an EngineOwning gewandt haben, seit es den Status „Nicht erkannt“ erhalten hat. Angesichts der Tatsache, wie dreist Betrüger sein können, die ihre Betrugssoftware beim Streamen von Warzone vorführen, ist es wahrscheinlich, dass die Zielbots und Wall-Hacks von PC-Spielern erneut steigen werden. Mit etwas Glück kann Activision das Programm bald wieder durchgreifen und die Verwendung von Programmen wie EngineOwning erkennen und stoppen, um für die Mehrheit der Spieler ein qualitativ hochwertiges Erlebnis zu gewährleisten – ohne Cheats.

Call of Duty Warzone ist jetzt für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. PS5- und Xbox Series X-Versionen sind in Arbeit. Erst vor wenigen Tagen haben wir erfahren, dass das Battle Royale-Spiel mehr als 80 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Neben Cheats gibt es auch einige Glitches im Spiel, wie unsichtbare Treppen.