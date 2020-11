Call of Duty Warzone: Seit dem Start mehr als 80 Millionen Downloads

Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Battle Royale ist seit Jahren ein heißes Thema für Shooter-Fans. Mit Call of Duty Warzone hat es Activision erreicht, eine breite Masse von Spielern zu begeistern. Mittlerweile zählt man über 80 Millionen Downloads für das Spiel, dass für PC, Xbox One und PS4 verfügbar ist.

Call of Duty Warzone wurde am 10. März 2020 gestartet und hat sich seitdem als fixe Größe in der Battle Royale-Szene etabliert.

2020 war für Call of Duty ein sehr erfolgreiches Jahr. Im aktuellen Finanzquartalsbericht von Activision spielte das Franchise siebenmal mehr ein als im Vorjahr. Aufgrund der Popularität von Warzone hat der amerikanische Publisher begonnen, die Art und Weise zu ändern, in der Videospiele beworben und unterstützt werden. Die bisher revolutionärste Veränderung war die Werbekampagne von Call of Duty: Black Ops Cold War, die in kurzer Zeit massive Unterstützung durch die Community brachte.

Call of Duty Warzone als perfekte Werbemaschine für Black Ops Cold War

Als Activision den Ankündigungstrailer für Black Ops Cold War in Warzone platzierte, sah der Publisher etwas Unerwartetes. Millionen von Spielern haben sich angemeldet, um Zeuge des Trailers zu werden, und eine Reihe von Bedingungen erfüllt, in der Hoffnung, der Erste zu sein. Nach Abschluss der Kampagne berichtete Bobby Kotick von Activision, dass die direkte Interaktion effektiver sei als jedes im gleichen Zeitraum verwendete Pay-Media-Network-Marketing, also das Bezahlen von Werbeeinblendungen via YouTube und Co.

Diese revolutionäre Veränderung sowohl der Werbetaktik als auch der Nachhaltigkeit von Call of Duty-Spielen zeigt ein einzigartiges Engagement für Veränderungen. Mal sehen ob das 2021 auch wieder funktioniert.

Call of Duty Warzone kann kostenlos auf PC, PS4 und Xbox One gespielt werden. Black Ops Cold War erscheint am 13. November für PC, PS4, Xbox One und Xbox Series X. Die PS5-Version erscheint zum Release am 19. November in unseren Breiten. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr Warzone kostenlos downloaden.