Call of Duty: Black Ops Cold War – Warum ging man in die 80er Jahre zurück?

Call of Duty: Black Ops Cold War - (C) Activision

Call of Duty: Black Ops Cold War spielt in den 1980er Jahren und zeigt in der Kampagne den Kalten Krieg. Während man sich in der Zeitleiste rückwärts bewegt, ist der Zeitraum für das Spiel eine interessante Entscheidung. Immerhin ist Cold War eine Fortsetzung des ersten Black Ops.

In einem aktuellen Interview mit IGN Asien erklärte Entwickler Dan Vondrake, dass die Entscheidung aufgrund der Intrigen und der Geschichte für den Kalten Krieg entschieden hat. Die Kampagne des Shooters basiert auf freigegebenen Dokumenten, die dem gesamten Spiel ein realistisches Gefühlen verleihen, obwohl es sich um eine fiktive Geschichte handelt. Das erste Black Ops spielte in den 1960er Jahren und daher war auch die Möglichkeit gegeben, dass man in Black Ops Cold War auf alte Charaktere zurückgreift.

Wie passt der Zeitsprung in die Geschichte von Black Ops?

Mit einem Zeitsprung von 20 Jahren passt die Geschichte in den Kanon der Unter-Reihe von Call of Duty perfekt rein. Mit der Gefahr eines Atomkrieges im Rücken wurde auf ein authentisches Erlebnis geachtet. Auch die Zombie-Geschichte wurde in den Kanon der Serie eingearbeitet.

„Eines der Dinge, die der Kalte Krieg der 80er Jahre mit sich brachte, war die Gefahr eines Atomkrieges. Wir wollten diesen hohen Einsatz, der die ganze Welt betraf. Wir wollten die Spannungen des nuklearen Wettrüstens und wir wollten unsere fiktive Wahrheit über die ganze Angelegenheit sagen“, so Vondrake im Interview.

Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint heute für PC, PS4, PS5 (in Übersee), Xbox One und Xbox Series X. Für die neuen Konsolen ist noch kein eigener Build verfügbar, sprich es wird auf die Abwärtskompatibilität zurückgegriffen.