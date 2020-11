Call of Duty: Black Ops Cold War – Vollständiger Download beträgt 190GB auf der Xbox Series X

Als der Start der PS5 immer näher rückt, haben sich PlayStation-Fans gefragt, wie PS Plus in Zukunft aussehen wird. Um einige dieser Bedenken auszuräumen, hat Sony eine Reihe von Fragen beantwortet. Unter anderem die Zukunft von PS Plus. PS Plus ist seit mehr als einem Jahrzehnt Futter für Sony-Konsolen und umfasst bereits zwei Konsolengenerationen. Die…