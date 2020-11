Call of Duty: Black Ops Cold War – Massive Dateigrößen für alle Plattformen

Call of Duty: Black Ops Cold War - (C) Activision

Nachdem das Vorladen von Call of Duty: Black Ops Cold War für PC, PS4 und Xbox One begonnen hat, hat Activision die Dateigröße des kommenden Shooters auf allen Plattformen bestätigt. Und wie erwartet wird der neueste Eintrag der Call of Duty-Serie beim Start viel Platz auf den Festplatten und SSDs der Spieler beanspruchen. Die Dateigröße der nächsten Generation liegt weit über 100 GB.

Auf PS4 und Xbox One beträgt die Dateigröße von 95 GB bzw. 93 GB. Auf der PS5 frisst das Spiel 133 GB Speicherplatz und auf der Xbox Series X 136 GB. Diejenigen, die Call of Duty: Black Ops Cold War auf dem PC spielen, werden eine Dateigröße von 82 GB nur für das Spiel in Betracht benötigt. Wenn man auf Ultra-Grafikeinstellungen spielen möchte und auf Raytracing Wert legt muss man 125 GB Speicher zur Verfügung stellen.

Die Werte sollten euch nicht so schrecken, denn man kann einzelne Teile des Spiels wieder deinstallieren – was bei der PS5 und Xbox Series S auch bitter notwendig sein wird. So wird man in der Lage sein die Kampagne zu deinstallieren, wenn man diese fertig hat und kann die Gesamtdateigröße erheblich reduzieren. Diejenigen, die nur Multiplayer auf dem PC installiert haben, müssen sich nur mit einer Dateigröße von 35 GB auseinandersetzen, was nicht schlecht ist, obwohl es sie davon abhält, Dinge wie Zombies und Warzone zu spielen.

Black Ops Cold War Launch File Sizes: PlayStation 4: 95GB

PlayStation 5: 133GB

Xbox One: 93GB

Xbox Series X|S: 136GBhttps://t.co/7J8OHvU5dy — Call of Duty News (@charlieINTEL) November 4, 2020

UPDATED PC File Sizes: 35 GB (Multiplayer Only) / 82GB (Full Game) / 125GB (Full Game on Ultra Graphics)https://t.co/7J8OHvU5dy — Call of Duty News (@charlieINTEL) November 4, 2020

Wird Call of Duty: Black Ops Cold War noch mehr Speicherplatz benötigen?

Das die Dateigröße des Shooters betrifft, kann man damit rechnen, dass sie eher zunimmt als abnimmt. Der amerikanische Publisher Activision hat für Call of Duty: Black Ops Cold War eine umfassende Unterstützung nach dem Start geplant. Neue Inhalte werden saisonal veröffentlicht, wie dies bei Modern Warfare der Fall war. Die erste Season wird wohl bereits im Dezember starten. Ab diesem Zeitpunkt können die Fans eine Menge neuer Inhalte für das Spiel erwarten, was noch mehr Speicherplatz bedeutet.

Für die PS5 wurde noch keine SSD-Erweiterung offiziell angekündigt. Die PlayStation 5 wird zwischen 640 und 670 GB Speicherplatz bieten. Black Ops Cold War könnte somit gleich zum Start rund 20 Prozent der „superschnellen SSD-Festplatte“ einnehmen.

Call of Duty: Black Ops Cold War startet am 13. November für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.