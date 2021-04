Call of Duty: 400 Millionen verkaufte Exemplare der Shooter-Serie

Modern Warfare (2019), Black Ops Cold War und vor allem Warzone brachten einen Boost für die Marke Call of Duty. - (C) Activision; Bildmontage: DailyGame

Nach Angaben von Activision hat die Call of Duty-Serie seit ihrem Debüt im Jahr 2003 weltweit 400 Millionen Einheiten verkauft und ist damit eines der meistverkauften Spiele-Franchise-Unternehmen in der Videospiele-Geschichte.

Der Meilenstein kommt gemeinsam mit dem Rekord von Warzone. Der kostenlose Battle Royale-Shooter erreichte aktuell über 100 Millionen Spieler weltweit. Zur Übersicht: Warzone erschien im März 2020 im „überfüllten“ Free 2 Play-Markt. Neben Apex Legends und Fortnite erreichte nun auch Warzone diese Marke.

So richtig in Gang gesetzt wurde der Erfolg von Call of Duty mit Infinity Wards Modern Warfare im Jahr 2007. Als erstes Spiel außerhalb des zweiten Weltkrieg-Szenarios gilt Modern Warfare als Wendepunkt in der Call of Duty-Geschichte. Das Flaggschiff von Activision hat sich seitdem vor allem wegen seinem Multiplayer-Modus jedes Jahr in der Shooter-Szene durchsetzen können.

In einem Beitrag im Call of Duty-Blog von Activision wurde außerdem die beeindruckende Anzahl von 100 Millionen Spielern von Warzone angekündigt. Diese erstaunliche Zahl enthält alle Titel der langjährigen Ego-Shooter-Serie, von der ursprünglichen Ausgabe von Call of Duty im Oktober 2003 bis zum meistverkauften Black Ops Cold War im letzten Herbst.

Black Ops Cold War (2020) und Modern Warfare (2019) als Call of Duty-Umsatztreiber

Wie der CEO von Activision, Bobby Kotick, im Mai 2019 teilte, verkaufte sich die Shooter-Serie zu diesem Zeitpunkt 300 Millionen Mal. Das heißt das in nicht einmal einen Jahr 100 Millionen weitere Exemplare von Black Ops Cold War und Modern Warfare zum Erfolg von CoD beigetragen haben. Seit November 2020 ist Modern Warfare (2019) der meistverkaufte Titel der Spielserie. Allerdings hat der amerikanische Publisher noch keine Verkaufszahlen bestimmter Titel geteilt.

Anscheinend hat Activision mit Warzone vieles richtig gemacht, um neue Spieler auf das Franchise zu lenken. Durch den kostenlosen Einstieg mit dem Battle Royale-Spiel haben sich mehr Spieler dazu überreden lassen, auch Modern Warfare und Black Ops Cold War zu kaufen.

Warzone und Black Ops Cold War werden aktuell laufend mit neuen Inhalten gefüllt. Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass Sledgehammer Games den nächsten Titel für 2021 ausliefern wird. So soll das Szenario in den Zweiten Weltkrieg zurückkehren und die nächsten 40 Jahre „Kriegsgeschichte“ durchlaufen. Wir sind gespannt auf die Präsentation des neuen Shooters im Sommer 2021.