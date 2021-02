Call of Duty 2021: Leaks, Release-Datum, Entwickler – Alles was wir wissen

Call of Duty: Modern Warfare 3 - (C) Activision

Call of Duty: Black Ops Cold War ist erst ein paar Monate alt. Trotzdem denken die Spieler bereits auf das Call of Duty 2021, dass so sicher erscheint wie das sich Spieler über Glitches in Warzone lustig machen. Allerdings ist im Gegensatz zu den Vorjahren nicht ganz klar, welches Entwicklerstudio daran arbeitet.

Bis zu Black Ops Cold War war klar, welcher Entwickler für das Call of Duty 2020 zuständig ist. Activision hat einen Dreijahreszyklus vorgegeben, in dem sich Treyarch, Infinity Ward und Sledgehammer Games Jahr für Jahr abwechseln.

Diese Activision-Entwickler waren für die Call of Duty-Titel der letzten Jahre zuständig:

Jahr Call of Duty-Titel Entwickler 2014 Advanced Warfare Sledgehammer Games 2015 Black Ops 3 Treyarch 2016 Infinite Warfare Infinity Ward 2017 WWII Sledgehammer Games 2018 Black Ops 4 Treyarch 2019 Modern Warfare Infinity Ward / Sledgehammer Games 2020 Warzone Infinity Ward / Raven Software 2020 Black Ops Cold War Treyarch / Raven Software / Beenox

Eigentlich hätte Sledgehammer Games für das Call of Duty 2020 zuständig sein, aber es gab Probleme bei dem Projekt und Black Ops Cold War von Treyarch, mit Unterstützung von Raven Software und Beenox wurde vorgeschoben. Daher wurde der Dreijahreszyklus unterbrochen. Das nächste Spiel sollte also nun wirklich von Sledgehammer Games kommen, aber es gibt Alternativen, von denen uns Activision bis jetzt nichts erzählt hat.

Infinity Ward, Sledgehammer Games oder gar Raven Software?

Infinity Ward setzte mit Modern Warfare (2019) einen neuen Maßstab, eines der besten Call of Duty-Spiele der letzten Jahre. Schießen sie 2021 wieder nach? Das gilt als sehr unwahrscheinlich. Treyarch fällt aus, weil diese im Zugzwang Black Ops Cold War fertigstellen mussten.

Raven Software arbeitet intensiv an Warzone und ist eigentlich keines der drei Hauptstudios, die an den Einzelausgaben von Call of Duty arbeiten. Das Studio war jedoch sehr aktiv und half bei den letzten beiden Call of Duty-Ausgaben mit. Irgendwie könnte es irgendwann einmal ein Lead-Studio werden, wenn ein Vierjahreszyklus eingeführt wird, was sicherlich der Qualität der Shooter-Spiele nicht schaden würde. Immerhin werden auch die Produktionen immer aufwendiger.

Damit bleibt Sledgehammer Games der Favorit für das Call of Duty 2021. Das sich Activision ein externes Studio dazu geholt hat ist auszuschließen. Immerhin hat das Studio seine Mitarbeiterzahl um über 150 Personen erhöht, wie Andy Wilson auf Twitter vor einigen Wochen verkündete.

Natürlich deutet diese enorme Aufstockung der Mitarbeiteranzahl von Sledgehammer Games auf etwas Großes hin, das Call of Duty 2021. Ob Raven Software oder Beenox als Unterstützung herangezogen werden bleibt abzuwarten.

Und ein weiterer Hinweis findet sich auf Twitter, direkt von Sledgehammer Games. Am 31. Dezember 2020 veröffentlichte man einen Tweet auf dem offiziellen Account, der etwas kryptisch, aber dennoch zu verstehen, ist.

Wenn man also wetten möchte, welcher Activision-Entwickler für Call of Duty 2021 zuständig ist, dann würde ich Sledgehammer Games nehmen. Eigentlich eine sichere Wette. Allerdings noch nicht von Activision bestätigt.

Wie wird der Titel von Call of Duty 2021 lauten?

Angeblich handelt es sich um einen „Nachfolger von Modern Warfare (2019)“. Viele Gerüchte deuten darauf hin, dass es sich um eine „moderne Einstellung“ des Shooters handelt. Ob man dabei den 3. Weltkrieg sieht, wie angeblich bei Battlefield 6, ist nicht bestätigt.

Ob der Name des 2021-Spiels tatsächlich (wieder) Modern Warfare 2 ist, wird Activision selbst irgendwann im Sommer (August) 2021 bestätigen, wenn es angekündigt wird. Zuvor werden uns natürlich einige Leaks erwarten, von denen immer wieder einige ins Schwarz treffen. Auch Tom Henderson lag bisher sehr richtig, wenn es sich um Call of Duty-Titel handelte.

Natürlich könnte die anhaltende Covid-19-Pandemie dafür sorgen, dass sich auch diese Ankündigung verschiebt (oder sogar das gesamte Spiel). Wir werden es sehen.

Call of Duty-Leaker nennt Entwickler

Laut einem bekannten Call of Duty- Leaker ModernWarzone auf Twitter entwickelt Sledgehammer Games „100 Prozent“ das nächste Call of Duty-Spiel. Immerhin hatte das Studio nun 4 Jahre Zeit dafür. Treyarch musste seinen 3-Jahres-Ryhtmus aufgeben und Black Ops Cold War in nur 2 Jahren veröffentlichen.

Der letzte Titel von Sledgehammer Games war Call of Duty: WWII. Davor brachte man Advanced Warfare auf den Markt.

Wann feiert das CoD 2021 seinen Release?

Derzeit gibt es noch keinen offiziellen Release-Termin für das Call of Duty 2021. Allerdings wenn man die Release-Termine mit anderen Call of Duty-Spielen vergleich, dann lässt sich darauf hindeuten, dass der Shooter Anfang bis Mitte November 2021 veröffentlicht wird.

Die vorherigen Call of Duty-Spiele erschienen ebenfalls (größtenteils) im November wie Black Ops Cold War, Black Ops 4, WWII, Ghosts, usw.

Einzig Infinity Ward brachte Modern Warfare am 25. Oktober 2019 auf den Markt, ein Ausreißer seit 2006.

Dieser Artikel erschien erstmals am 17. Januar 2021 und wurde einen Update unterzogen.