Call of Duty 2021: Leaker nennt Titel und schockt Spieler [UPDATE]

Seit Call of Duty 2 im Jahr 2005 veröffentlicht wurde folgte jährlich ein neues Call of Duty-Spiel. Angesichts der Verkaufszahlen des Shooter-Franchise ist es keine Überraschung, dass Activision seine Call of Duty-Serie im Jahr 2021 fortsetzen wird. Offizielle Ankündigungen sind bisher rar, aber ein bekannter Leaker kann hier aushelfen – der in der Vergangenheit oftmals sehr richtig lag.

Tom Henderson, ein bekannter Name, wenn es um Call of Duty-Leaks geht, hat vorgeschlagen, dass das nächste Spiel der Serie Call of Duty: Guerilla Warfare heißt. Es gibt zahlreiche bewaffnete Konflikte, in denen Guerillakriegstaktiken angewendet wurden. Ob das die Spieler erwartet haben? Die ersten Reaktionen in den sozialen Medien gehen auf jeden Fall in die negative Richtung. Manche sind davon sogar entsetzt.

Abgesehen davon, dass dieser Name des Untertitels für das Call of Duty 2021 von einem Leaker stammt, kann man derzeit noch nicht voraussagen, welche Einstellung das Spiel tatsächlich haben wird. Guerillakriege gab es immer wieder in der Menschen-Geschichte. Anscheinend wagt Sledgehammer Games etwas mehr, als man ihnen vielleicht zugetraut hätte.

Die einzig wirklich bestätigte Geschichte zum nächsten Shooter von Activision ist: Das Spiel erscheint 2021. Der Leak von Tom Henderson auf Twitter regt trotzdem zu Spekulationen an.

Ein anderer Leaker hat nämlich eine ganz andere Meinung! Victor_Z denkt, dass Sledgehammer Games im zweiten Weltkrieg stecken geblieben ist. Er postete ein altes Bild von Call of Duty WWII. Ein User fragte nach, ob es nicht vielleicht der fiktive 3. Weltkrieg sein würde, vielleicht als direkte Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs. Stattdessen antwortete Victor nur mit „WW2“ – was darauf hindeutet, dass das neue Spiel wieder im Zweiten Weltkrieg spielen wird.

Was wir bisher über Call of Duty 2021 zu glauben wissen

Bisher deutet alles darauf hin, dass Sledgehammer Games für die Entwicklung verantwortlich ist. Wie sich einige Spieler erinnern werden half Treyarch in Zusammenarbeit mit Raven Software aus, und durchbrach den 3-Jahres-Entwickler-Rythmus der Call of Duty-Reihe, wie unsere Tabelle zeigt:

Jahr Call of Duty-Titel Entwickler 2014 Advanced Warfare Sledgehammer Games 2015 Black Ops 3 Treyarch 2016 Infinite Warfare Infinity Ward 2017 WWII Sledgehammer Games 2018 Black Ops 4 Treyarch 2019 Modern Warfare Infinity Ward / Sledgehammer Games 2020 Warzone Infinity Ward / Raven Software 2020 Black Ops Cold War Treyarch / Raven Software / Beenox

Immerhin hatte Sledgehammer Games für das mögliche Call of Duty: Guerilla Warfare statt 3 nun 4 Jahre Zeit für die Entwicklung. Die Call of Duty-Enthüllungen von Activision finden normalerweise zwischen Mai und August statt, bis dahin heißt es warten, ob der Leak von Tom Henderson aufgeht. Spieler müssen sich solange gedulden.

Der Name wäre eigentlich gar nicht neu: Bereits vor 9 Monaten gab es einen Reddit-Beitrag, der den gleichen Namen erwähnte. Möglichweise führt uns das Setting des Shooters von Sledgehammer Games nach Vietnam. Auch diese Gerüchte gab es bereits für das nächste Call of Duty.

Call of Duty: Guerilla Warfare – wenn es so heißen wird – wird irgendwann zwischen Oktober bis November 2021 für PC, Xbox und PlayStation erscheinen.