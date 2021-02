Call of Duty 2021 wird grob und kontrovers, sagt zumindest ein Leaker

Call of Duty 2021 könnte etwas ganz anderes werden, als Spieler gedacht hatten. - (C) Activision

Einige Zeit müssen sich Fans noch gedulden, dann wissen wir mehr über das nächste Call of Duty, dass 2021 seinen Release haben wird. Doch zuvor werden wir uns die nächsten Monate mit einigen Leaks begnügen müssen. Ein bekannter Call of Duty-Leaker hat nun einiges enthüllt, was wir noch nicht „gewusst“ haben.

Tom Henderson, ein Dauer-Leaker zum Thema COD, sagt, dass der nächste Ableger der Shooter-Serie von Sledgehammer Games kommt. Das haben Fans schon vermutet, nachdem die 3-Jahres-Entwickler-Strategie von Activision mit Black Ops Cold War unterbrochen wurde. Wer sich nicht erinnern kann, hier die letzten Call of Duty-Spiele und ihre Entwickler:

Jahr Call of Duty-Titel Entwickler 2014 Advanced Warfare Sledgehammer Games 2015 Black Ops 3 Treyarch 2016 Infinite Warfare Infinity Ward 2017 WWII Sledgehammer Games 2018 Black Ops 4 Treyarch 2019 Modern Warfare Infinity Ward / Sledgehammer Games 2020 Warzone Infinity Ward / Raven Software 2020 Black Ops Cold War Treyarch / Raven Software / Beenox

Sledgehammer Games entwickelt unter anderem Advanced Warfare und WW2 – das eigentlich Advanced Warfare 2 hätte werden sollen. Eigentlich sollten sie gemeinsam mit Raven Software (Warzone) Black Ops Cold War entwickeln, sie wurden aber letztendlich aus dem Projekt genommen und Treyarch ist eingesprungen.

Call of Duty 2021 wird zumindest teilweise wie Modern Warfare

Was das Spiel Call of Duty 2021 von Sledgehammer angeht, so wird es als „grobkörnig“ und „kontrovers“ wie Modern Warfare bezeichnet. Fans erinnern sich daran, dass Call of Duty: Modern Warfare für große Kontroversen bei einigen der im Spiel dargestellten Inhalte, einschließlich Folter und der Ermordung von Zivilisten durch Spieler, aufgefallen ist. Wie genau Call of Duty 2021 umstritten sein wird, wurde jedoch nicht angegeben.

Tom Henderson ging auf Twitter nicht auf das Gameplay ein, dass Fans erwarten dürfen.

Er hat die Spieleinstellungen leider nicht erwähnt, und es gibt widersprüchliche Berichte darüber, wo das Spiel stattfinden wird. Die Gerüchte deuten darauf hin, dass Call of Duty 2021 im Zweiten Weltkrieg oder im Korea stattfinden wird. Oder sogar in Vietnam, wie es bereits beim Call of Duty letztes Jahr geheißen hat.

Was auf jeden Fall fix ist, dass es auch eine Verknüpfung zum kostenlosen Battle Royale-Ableger Warzone geben wird. Wie die „Guerilla-Kriegsführung“ da hineinpassen wird, werden wir sehen.

Call of Duty 2021 befindet sich für PC, PS5 und Xbox Series X/S in Entwicklung, aber es gibt auch viele Anzeichen dass es auch noch für PS4 und Xbox One erscheinen wird. Immerhin wird die Versorgung der Next-Gen-Konsolen im Jahr 2021 nicht besser sein, als zum Release im letzten Jahr.