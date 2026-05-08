Pokémon Pokopia Update 1.0.4 verbessert Pokémon-Center deutlich

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Pokémon Pokopia gehört aktuell zu den größten Überraschungen auf der Switch 2. Die Mischung aus Cozy-Game, Sandbox und Pokémon-Lebenssimulation kommt bei vielen Spielern extrem gut an. Trotzdem gab es seit Release einige Probleme, die Fans regelmäßig kritisiert haben.

Mit Update 1.0.4 beheben die Entwickler jetzt genau eines dieser nervigen Features. Ab sofort lassen sich Pokémon-Center auch während laufender Ingame-Events verschieben. Genau das war bisher nicht möglich und sorgte gerade beim Umbauen der eigenen Insel oft für Frust.

Spieler mussten bisher oft unnötig warten

Vor dem Patch waren Pokémon-Center während Events praktisch festgesetzt. Wer seine Insel umgestalten oder Wege neu planen wollte, musste häufig erst warten, bis das jeweilige Event vorbei war. Gerade für Spieler, die viel Zeit in Dekoration und Basebuilding investieren, war das eines der nervigsten Probleme im gesamten Spiel.

Mit dem neuen Update fällt diese Einschränkung jetzt komplett weg. Dadurch wird das Bauen deutlich flexibler und entspannter. Vor allem Fans, die ihre Insel regelmäßig umbauen, dürften die Änderung sofort merken.

Das Update behebt außerdem viele Bugs

Neben der neuen Komfortfunktion kümmert sich Version 1.0.4 auch um mehrere Fehler im Spiel. Einige Quests konnten unter bestimmten Bedingungen nicht abgeschlossen werden, NPCs verschwanden plötzlich oder Pokémon tauchten nach Events teilweise nicht mehr richtig auf. Genau diese Probleme sollen jetzt behoben worden sein.

Zusätzlich wurden Fehler rund um schwebende Dekorationen, kaputte Plattformen und Abstürze beim Zugriff auf den PC im Pokémon-Center gefixt. Gerade die Stabilität des Spiels scheint mit den letzten Updates deutlich besser geworden zu sein.

Pokopia wird für Nintendo immer wichtiger

Der Erfolg von Pokémon Pokopia überrascht mittlerweile kaum noch jemanden. Das Spiel entwickelte sich nach Release schnell zu einem der erfolgreichsten Pokémon-Spin-offs überhaupt und wird von vielen Spielern als Mischung aus Animal Crossing, Minecraft und klassischem Pokémon beschrieben.

Genau deshalb reagieren die Entwickler aktuell auch vergleichsweise schnell auf Feedback aus der Community. Und wenn die Updates in diesem Tempo weitergehen, dürfte Pokopia noch lange eines der wichtigsten Switch-2-Spiele bleiben.

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