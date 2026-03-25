Pokémon Pokopia: So kannst du Items handeln und Trades freischalten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In Pokémon Pokopia läuft vieles anders als in klassischen Pokémon-Spielen. Kämpfe stehen nicht im Mittelpunkt, stattdessen baust du eine Welt auf, erschließt neue Gebiete und arbeitest mit Pokémon zusammen. Ein wichtiges System dabei ist das Trading, also das Tauschen von Items mit bestimmten Pokémon.

Viele Spieler übersehen dieses Feature am Anfang oder verstehen nicht sofort, wie es funktioniert. Dabei kann Trading extrem nützlich sein, um seltene Ressourcen oder besondere Gegenstände zu bekommen.

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Dieser Guide erklärt dir Schritt für Schritt, wie das Trading-System in Pokémon Pokopia funktioniert und wie du es freischaltest.

Wie Trading in Pokémon Pokopia funktioniert

Anders als in klassischen Pokémon-Games tauschst du hier nicht direkt Pokémon, sondern Items. Bestimmte Pokémon besitzen eine spezielle Fähigkeit namens Trade Specialty. Diese erlaubt ihnen, als Händler aufzutreten und Gegenstände mit dir zu tauschen.

Das Prinzip ist relativ einfach: Pokémon mit dieser Spezialfähigkeit können einen kleinen Shop betreiben. Dort bieten sie Items an, die du gegen andere Materialien eintauschen kannst. Dadurch lassen sich gewöhnliche Ressourcen oft in deutlich seltenere Items verwandeln.

Besonders wichtig: Händler erscheinen nicht automatisch, sondern erst wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst.

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Schritt 1: Ein Trading-Pokémon finden

Der erste Schritt ist relativ simpel: Du brauchst ein Pokémon mit der Trade Specialty. In Pokopia gibt es mehrere, die diese Fähigkeit besitzen.

Zu den bekannten Beispielen gehören unter anderem:

Mewtu

Evoli

Hoothoot

Ohrdoch

Zorua

Simsala

Diese Pokémon können später einen Handelsposten betreiben und dir verschiedene Items anbieten.

Schritt 2: Einen Handelsplatz bauen

Damit ein Pokémon tatsächlich handeln kann, musst du zuerst einen Handelspunkt aufbauen.

Der wichtigste Gegenstand dafür ist eine Kasse. Diese platzierst du auf einem Tisch in deiner Basis oder in einem Gebiet deiner Siedlung. Sobald die Kasse mit Strom versorgt wird, können Händler-Pokémon dort ihre Waren anbieten.

Sobald alles aufgebaut ist, kann ein Pokémon mit der Trade-Fähigkeit vorbeikommen und einen Shop eröffnen.

Wichtig: Händler erscheinen nicht immer sofort. Manchmal musst du etwas warten, bis ein Pokémon den Posten übernimmt.

Schritt 3: Im Pokémon Center handeln

Ein weiterer Ort zum Tauschen ist das Pokémon Center. Wenn du dieses Gebäude wieder aufgebaut hast, nutzen Händler-Pokémon oft den Tresen dort, um ihre Waren zu verkaufen.

Der Vorteil:

Im Pokémon Center gibt es meist mehr Platz für Items, wodurch Händler eine größere Auswahl anbieten können.

Außerdem ändern sich die angebotenen Gegenstände regelmäßig, weshalb es sich lohnt, immer wieder vorbeizuschauen.

Welche Items du beim Trading bekommen kannst

Beim Trading kannst du viele unterschiedliche Gegenstände erhalten. Besonders begehrt sind:

seltene Poké-Metalle

besondere Möbelstücke

Beeren

Ressourcen für den Ausbau deiner Siedlung

Viele Spieler nutzen das System deshalb, um überschüssige Materialien gegen seltene Items einzutauschen.

Wichtige Tipps für erfolgreiches Trading

Wenn du regelmäßig handeln möchtest, solltest du ein paar Dinge beachten.

Erstens: Baue mehrere Handelsplätze. Dadurch können mehrere Händler gleichzeitig erscheinen und du bekommst mehr Angebote.

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Zweitens: Halte mindestens ein Händler-Pokémon pro Gebiet. Das erspart dir viel Zeit beim Umziehen von Pokémon zwischen verschiedenen Zonen.

Drittens: Überprüfe Shops regelmäßig. Viele Angebote wechseln mit der Zeit und seltene Items tauchen oft nur kurzfristig auf.

Warum Trading im späteren Spiel wichtig wird

Gerade im späteren Spielverlauf wird Trading immer wichtiger. Viele seltene Items bekommst du nur über Händler oder durch spezielle Tauschaktionen.

Wer das System früh versteht, kann sich deshalb deutlich schneller bessere Ressourcen sichern und seine Basis effizient ausbauen.

Kurz gesagt: Trading gehört zu den wichtigsten Gameplay-Mechaniken in Pokémon Pokopia – und sobald du deine ersten Händler-Pokémon gefunden hast, lohnt es sich, dieses System regelmäßig zu nutzen.

In diesem Guide erfahrt ihr, wie man den 3D-Drucker im Spiel nutzt.

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