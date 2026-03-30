Pokémon Pokopia: Sternenstaub farmen und Sternstücke nutzen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In Pokémon Pokopia sammelst du unzählige Materialien, um Gebäude zu errichten, Items herzustellen oder neue Pokémon anzulocken. Eine Ressource wird dabei besonders wichtig, sobald du tiefer ins Spiel einsteigst: Sternenstaub.

Auf den ersten Blick wirkt Sternenstaub wie ein gewöhnliches Sammelmaterial. Tatsächlich steckt dahinter jedoch ein wichtiges System, mit dem du seltene Pokémon freischalten und wertvolle Materialien herstellen kannst.

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Wenn du schneller Fortschritte machen möchtest, solltest du deshalb genau verstehen, wie Sternenstaub und Sternstücke funktionieren.

Sternenstaub finden: Wo du die Ressource bekommst

Sternenstaub findest du hauptsächlich auf den sogenannten Trauminseln. Diese besonderen Orte erreichst du über spezielle Puppen, die dich in eine eigene Traumwelt bringen.

Sobald du eine Trauminsel betrittst, kannst du das Gebiet frei erkunden und verschiedene Materialien einsammeln. Sternenstaub liegt meist einfach auf dem Boden und ist durch ein leichtes Funkeln relativ gut zu erkennen.

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Besonders häufig taucht Sternenstaub an folgenden Orten auf:

an Stränden oder sandigen Küsten

auf offenen Feldern

in Höhlen oder versteckten Ecken der Insel

Viele Spieler konzentrieren sich nur auf die Küstenbereiche, doch das ist ein Fehler. Sternenstaub kann praktisch überall auf einer Trauminsel erscheinen. Deshalb lohnt es sich immer, die komplette Karte gründlich zu durchsuchen.

Sternenstaub erscheint täglich neu. Wenn du jeden Tag eine Trauminsel besuchst und alles einsammelst, kannst du relativ schnell größere Mengen ansammeln.

Sternstücke herstellen: Das wichtigste Crafting-Item

Sobald du dein erstes Sternenstaub gesammelt hast, schaltet das Spiel automatisch das Rezept für Sternstücke frei.

Diese stellst du an der Werkbank her. Das Rezept ist einfach, benötigt aber eine große Menge der Ressource:

99 Sternenstaub

Das klingt zunächst nach sehr viel. Wenn du jedoch regelmäßig Trauminseln erkundest, kannst du diese Menge schnell erreichen.

Viele Spieler sammeln zunächst mehrere hundert Sternenstaub und stellen anschließend mehrere Sternstücke auf einmal her. Das ist besonders praktisch, wenn du später neue Pokémon freischalten möchtest.

Sternstücke nutzen: So bekommst du neue Pokémon

Der wichtigste Nutzen von Sternstücken hängt mit dem Mehrspieler-Modus zusammen.

Wenn du über das Online-Spiel oder den lokalen Mehrspieler-Modus die Insel eines Freundes besuchst, kannst du dort Pokémon treffen, die du selbst vielleicht noch nicht besitzt.

Sprichst du ein Pokémon an, das noch nicht in deinem Pokédex registriert ist, kannst du ihm ein Sternstück schenken.

Als Dank erhältst du ein sogenanntes Souvenir.

Dieses Souvenir kannst du anschließend auf deiner eigenen Insel verwenden. Sobald du es platzierst, wird genau dieses Pokémon später auf deiner Insel erscheinen und Teil deiner Sammlung werden.

Mit dieser Methode kannst du relativ schnell Pokémon bekommen, die auf deiner eigenen Insel normalerweise nicht auftauchen würden.

Ein wichtiger Hinweis: Wenn du einem Pokémon ein Sternstück gibst, das bereits in deinem Pokédex eingetragen ist, bekommst du kein neues Souvenir. Es lohnt sich also nur bei Pokémon, die dir noch fehlen.

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Zweite Verwendung: Seltene Materialien herstellen

Sternstücke sind nicht nur für neue Pokémon wichtig. Einige Pokémon besitzen eine besondere Fähigkeit, mit der sich Sternstücke in extrem seltene Materialien umwandeln lassen.

Diese Fähigkeit heißt Rarifizieren.

Pokémon mit dieser Fähigkeit können ein Sternstück in seltenes Pokémetall verwandeln. Dieses Material gehört zu den wertvollsten Ressourcen im Spiel.

Seltenes Pokémetall wird für besonders hochwertige Baupläne benötigt. Dazu gehören unter anderem spezielle Glocken, mit denen du legendäre Pokémon anlocken kannst.

Gerade im späteren Spielverlauf wird diese Mechanik sehr wichtig.

Tipps zum schnellen Sternenstaub-Farmen

Wenn du regelmäßig Sternstücke herstellen möchtest, solltest du Sternenstaub möglichst effizient sammeln.

Der wichtigste Tipp ist simpel: Besuche jeden Tag eine Trauminsel. Da die Ressourcen täglich neu erscheinen, kannst du so konstant neue Vorräte aufbauen.

Außerdem lohnt es sich, jede Insel systematisch zu erkunden. Viele Spieler laufen nur die Hauptwege entlang und übersehen dadurch versteckte Spawnpunkte.

Auch Höhlen, kleine Nebenpfade oder abgelegene Strandabschnitte können Sternenstaub enthalten.

Ein weiterer guter Trick ist, Sternenstaub zunächst zu sparen und nicht sofort auszugeben. Wenn du mehrere Sternstücke auf einmal herstellst, bist du immer vorbereitet, wenn du ein neues Pokémon bei einem Freund entdeckst.

Warum Sternenstaub im späteren Spiel extrem wichtig wird

Am Anfang wirkt Sternenstaub wie eine kleine Nebenressource. Doch im Laufe des Spiels wird schnell klar, wie zentral dieses Material eigentlich ist.

Ohne Sternenstaub kannst du keine Sternstücke herstellen. Ohne Sternstücke wird es deutlich schwieriger, neue Pokémon zu bekommen oder seltene Materialien zu craften.

Spieler, die regelmäßig Trauminseln besuchen und Sternenstaub sammeln, haben deshalb langfristig einen großen Vorteil.

Kurz gesagt: Ignoriere Sternenstaub niemals.

Jedes eingesammelte Stück bringt dich deinem nächsten seltenen Pokémon ein Stück näher.

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