Pokémon Pokopia Guide: Kristall-Fragmente finden und effektiv farmen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In Pokémon Pokopia sammelst du ständig Materialien, um Gebäude zu reparieren, neue Gegenstände herzustellen oder Quests abzuschließen. Während viele Ressourcen relativ leicht zu finden sind, gibt es ein Material, das bei Spielern immer wieder für Frust sorgt: Kristall-Fragmente.

Diese kleinen blauen Splitter gehören zu den seltensten Rohstoffen im Spiel. Ohne sie kannst du jedoch wichtige Fortschritte nicht machen. Gerade deshalb lohnt es sich zu wissen, wo du sie zuverlässig findest und wie du deine Farm-Routen optimierst.

Warum Kristall-Fragmente so wichtig sind

Kristall-Fragmente spielen in mehreren Bereichen des Spiels eine Rolle. Besonders früh wirst du sie benötigen, wenn du wichtige Orte wiederaufbauen möchtest.

Eine der ersten großen Aufgaben ist die Reparatur des Pokémon Centers in Rocky Ridge. Für diese Quest werden mehrere Fragmente benötigt. Ohne die Ressource kannst du den Bereich also nicht vollständig freischalten.

Darüber hinaus tauchen Kristall-Fragmente später auch in verschiedenen Crafting-Rezepten auf. Dazu gehören Möbel, Dekorationen und teilweise auch spezielle Verbesserungen für deine Basis.

Weil sie gleichzeitig selten und wichtig sind, solltest du jedes Fragment sofort einsammeln, sobald du eines entdeckst.

Der wichtigste Fundort: Minen in Rocky Ridges

Der zuverlässigsten Ort für Kristall-Fragmente sind die Minen in Rocky Ridges. In diesem Gebiet befinden sich mehrere Höhlen und unterirdische Bereiche, in denen große Kristallformationen wachsen.

Diese Kristalle erscheinen meist tief im Inneren der Höhlen. Viele Spieler laufen deshalb zunächst daran vorbei, weil sie nur die Hauptwege erkunden.

Wenn du gezielt nach Fragmenten suchst, solltest du daher jeden Abschnitt gründlich untersuchen. Besonders gute Chancen hast du in:

dunklen Höhlenabschnitten

versteckten Seitenräumen

tieferen Minenschächten

Kristallformationen leuchten meist leicht blau. Dadurch kannst du sie auch aus einiger Entfernung erkennen, selbst wenn es in der Höhle relativ dunkel ist.

Kristallblöcke richtig abbauen

Um Kristall-Fragmente zu erhalten, musst du zunächst Kristallblöcke zerstören. Dafür benötigst du eine passende Feldfähigkeit.

Die beste Fähigkeit dafür ist Rock Smash. Mit dieser Attacke lassen sich die Blöcke besonders schnell zertrümmern. Sobald der Kristall zerbricht, fallen mehrere Fragmente auf den Boden, die du direkt aufsammeln kannst.

Alternativ kannst du auch Cut verwenden. Diese Fähigkeit funktioniert ebenfalls, ist jedoch etwas langsamer. Wenn du regelmäßig farmen möchtest, solltest du daher immer ein Pokémon im Team haben, das Rock Smash einsetzen kann.

Dream Islands als zweite Farm-Möglichkeit

Neben den Minen gibt es noch eine weitere Möglichkeit, an Kristall-Fragmente zu kommen: Dream Islands.

Diese speziellen Inseln erreichst du über sogenannte Poké-Dolls. Einige der Inseln enthalten ebenfalls Höhlen oder Bereiche mit Kristallformationen.

Der große Vorteil der Dream Islands liegt darin, dass sich dort Ressourcen regelmäßig erneuern. Selbst wenn du alle Kristalle im Hauptgebiet bereits abgebaut hast, kannst du auf diesen Inseln weiterhin neue Fragmente finden.

Gerade für Spieler, die viele Materialien für Crafting benötigen, sind die Dream Islands deshalb eine sehr gute Ergänzung zu den normalen Farm-Routen.

So farmst du Kristall-Fragmente deutlich schneller

Wenn du viele Kristall-Fragmente sammeln möchtest, lohnt es sich, mit einer festen Route zu arbeiten. Beginne deine Runde in den Minen von Rocky Ridges und erkunde zuerst die tieferen Höhlenbereiche.

Achte darauf, wirklich jede Abzweigung zu untersuchen. Viele Kristalle befinden sich nicht auf den Hauptpfaden, sondern in kleinen Nebenräumen.

Nachdem du alle Kristallblöcke im Gebiet zerstört hast, kannst du zusätzlich Dream Islands besuchen. Dort findest du häufig neue Ressourcen, die im Hauptgebiet gerade nicht verfügbar sind.

Mit dieser Kombination aus Höhlen-Erkundung und Insel-Farmen kannst du deine Fragment-Ausbeute deutlich erhöhen.

Ein kleiner Tipp für langfristige Vorräte

Kristall-Fragmente wirken am Anfang vielleicht wie eine einmalige Quest-Ressource. In Wirklichkeit wirst du sie jedoch immer wieder benötigen, besonders wenn du viele Gegenstände craften möchtest.

Deshalb lohnt es sich, frühzeitig einen kleinen Vorrat anzulegen. Zerstöre jeden Kristallblock, den du entdeckst, selbst wenn du die Fragmente im Moment noch nicht brauchst.

Später wirst du froh sein, bereits genügend gesammelt zu haben – denn wenn du gezielt danach suchst, wirken sie oft plötzlich noch seltener als zuvor.

In diesem Guide erfährst du alles Wichtige zum Thema Trading im Spiel.

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