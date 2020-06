Call of Duty Warzone – Fan-Wunsch erfüllt: Duos Modus ist da

Call of Duty Warzone: Der Duos-Modus ist da!

Der Duos-Modus ist endlich in Call of Duty Warzone verfügbar, dem äußerst beliebten Battle Royale-Modus von Modern Warfare. Warzone wurde ursprünglich im März als Modus für das Hauptspiel gestartet, bevor später eine eigenständige Version veröffentlicht wurde. Nach dem Blackout-Modus (Black Ops 4) ist Warzone der zweite Versuch des langjährigen Shooters, einen Battle Royale-Modus zu starten.

Die Verdansk-Karte unterstützt derzeit bis zu 150 Spieler, und der Shooter wurde für die neuen Seiten, die der bewährten Battle Royale-Formel hinzugefügt wurden, sehr geschätzt. Vor allem die einzigartige Gulag-Mechanik ermöglicht gefallenen Spielern die Chance, einmal pro Spiel wieder zum Leben zu erwecken, wenn sie ein 1-gegen-1-Spiel gegen einen anderen gefallenen Spieler gewinnen. Während der ersten Startphase unterstützte Warzone Teams mit drei Spielern, wobei das Solospiel und Vier-Personen-Teams durch nachfolgende Updates unterstützt wurden. Nun kann man endlich auch zu zweit in den Ring steigen.

Infinity Ward bringt den von den Fans geforderten Duos-Modus für Call of Duty Warzone

Dank der Arbeit des Entwicklers Infinity Ward unterstützt Warzone Duos offiziell und ermöglicht 75 Zweier-Teams, auf der weitläufigen Karte von Verdansk um die Vorherrschaft zu kämpfen. Der offizielle Twitter-Account von Call of Duty enthüllte die Hinzufügung über einen kurzen Tweet, der die Situation mit einem einzigen Wort darlegte: „Duos“. Der Activision-Blog erläutert den neuen Modus und bietet Tipps für angehende Spieler, die eine wahre Zweier-Armee werden möchten. Das Update erscheint im Vorfeld von Modern Warfare Season 4, was einige neue Änderungen an Warzone bringen kann, wenn man den jüngsten Leaks und Gerüchten Glauben schenken will.

Eine neue Möglichkeit das Battle Royale-Spiel zu erleben

Die vielen verschiedenen Fire-Team-Größen führen natürlich auch zu einer sehr unterschiedlichen Dynamik in Warzone.

Solo zu spielen ist eine ganz andere Erfahrung als in einer Gruppe von drei oder vier. Im Solospiel sind schnelle Bewegungen und Guerilla- Hit-and-Run-Taktiken entscheidend. In einem vollen Kader von vier Spielern können neue Spieler leicht von ihren erfahreneren Teamkollegen getragen werden. Im Duos-Spiel müssen beide Spieler jedoch einen ausgeglichenen Kopf behalten und zusammenarbeiten, um zu überleben. Selbst für Spieler, die bereits Hunderte von Stunden in Call of Duty Warzone verbracht haben, sollte der Duos-Modus eine völlig neue Möglichkeit bieten, einen der besten Battle Royale-Titel auf dem Markt zu genießen.

Call of Duty Warzone ist für PC, Xbox One und PS5 verfügbar. Battle Royale-Spiel wird auch für die kommende Konsolen-Generation, PS5 und Xbox Series X, umgesetzt.

Quelle: Offizieller Blog von Activision