Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Call of Duty: Warzone bietet eine Menge verschiedener Waffen. Fans des Battle Royale-Spiels haben also ihre ganz besonderen Vorlieben. Wenn dies mit den Modern Warfare-Waffen gemischt wird, haben die Spieler noch mehr Waffen zur Auswahl. Bei so vielen verfügbaren Waffen stellt sich oft die Frage, welche Waffen in Warzone am häufigsten ausgewählt werden.

Die Liste wurde von einer Website zusammengestellt (via Reddit), auf der Warzone-Klassendaten von verknüpften Spielerkonten abgerufen werden. Daher sind tausende Spielerkonten ausgewertet, um nützliche und informative Details zusammenzustellen. Eine dieser Diagramme zeigt die acht meistgespielten Klassen.

Unterstütze DailyGame.at

mit deinem Kauf bei Amazon.de: Cyberpunk 2077 jetzt vorbestellen Advertisment

Die beliebtesten 8 Waffen in Call of Duty: Warzone

Reddit-Benutzer add-29 hat die Liste veröffentlicht, in der die acht am häufigsten verwendeten Klassen in Call of Duty: Warzone aufgeführt sind. An der Spitze befindet sich die Kilo 141 ohne Rückstoß, die für Mittel- und Fernkämpfe entwickelt wurde. Mehrere Streamer und professionelle Warzone-Spieler schwören auf den Rückstoß, der als einer der besten im Spiel gilt. An zweiter Stelle auf der Liste steht die MP5, dass auf Handling und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Auf Platz 3 findet sich die Grau 5.56 wider. Erst auf Platz 4 findet sich die HDR, eine Scharfschützen-Waffe.

Viele Fans waren überrascht, dass die Liste keine M4 enthielt, da es ein weiteres ziemlich beliebtes Gewehr für Fans ist. Viele halten den M4 aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner vielfältigen Konfigurationen für eine gute Waffe in Warzone.

Call of Duty: Warzone ist für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Eine PS5- und Xbox Series X-Version sind in Plan. Welche Waffen bevorzugt ihr am Schlachtfeld des Battle Royale-Spiels? Verratet es uns in den Kommentaren!