Fortnite hat geheime Änderungen am Pleasant Park und anderen Bereichen auf der Karte vorgenommen

Mit Gerüchten über neue Waffen und einem möglichen Doomsday-Event für Fortnite haben einige Spieler die kleinen Änderungen im Spiel, die Epic schlau vorgenommen hat, möglicherweise nicht bemerkt. In den letzten Wochen gab es kleine Änderungen auf der Karte, die möglicherweise auf etwas Großes hindeuten.

Die Spieler haben wahrscheinlich die größeren Veränderungen in Fortnite in den letzten Wochen bemerkt, einschließlich der Hinzufügung von Skyes Schwertern und Campingplätzen sowie der Unterwasserluken, die den Seen in der Nähe der Agentur hinzugefügt wurden. Aber Epic hat viele Dinge auf der Karte geändert, und all diese Hinweise deuten darauf hin, dass etwas Großes im Anmarsch ist.

Erstens haben sich die Vorräte von der Absturzstelle langsam bewegt. Es sieht so aus, als hätte jemand die Vorräte aus dem abgestürzten Flugzeug geplündert und an einen neuen Ort gebracht, ohne irgendwelche Hinweise zu hinterlassen. Die Vorräte sind im Shadow Safe House erschienen. Laut einigen Nutzern auf Twitter handelt es sich um die gleichen Lieferungen. Wofür könnte Shadow all diese Vorräte lagern?

Fortnite-Spieler sind aktuell mit Deadpool beschäftigt

Während die Spieler von den Deadpool-Skins und dem seltsamen Kampf in Weeping Woods zwischen Gnomen mit Teleskopen und ausgestopften Bären abgelenkt wurden, haben sich auch einige andere Änderungen ergeben. Über den Trümmern der Crash Site sind jede Woche ein wenig Weinreben gewachsen, so langsam, dass die meisten Spieler es nicht einmal bemerkt haben. Und es gibt auch viele Gerüchte, dass der Pleasant Park möglicherweise komplett von der Karte gestrichen wird.

Viele der Hinweise scheinen auf ein katastrophales Ereignis hinzudeuten, das mit dem Krieg zwischen dem Geist und dem Schatten zu tun hat. Vielleicht wird ein Teil des Kampfes Pleasant Park ausschalten und die Karte ändern, das aktuelle Aussehen zerstören und eine neue Karte für Season 3 von Kapitel 2 einbringen. Während der Hashtag RIPFortnite auf Twitter im Trend liegt, ist er immer noch eines der meistgespielten Spiele und Epic verändert und erweitert das Spiel weiter.

what people thing tweeting #RipFortnite will look like vs. what it actually looks like pic.twitter.com/EFLjyYjz2A — jmerlis (@jmerlisttv) April 12, 2020

Es gibt immer noch viele Fans, die sich auf die Änderungen freuen, die der Entwickler für Fortnite bringt.

Fortnite ist für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Android, iOS, Microsoft Windows und Macintosh verfügbar.

